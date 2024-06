Maltempo, Lollobrigida: 20 mld messi a disposizione dal sistema bancario accanto alle risorse dello stato

"Con uno dei primi decreti-legge adottati nel 2023 il Governo Meloni ha istituito una Cabina di Regia dedicata alla gestione della crisi idrica, coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ha provveduto alla nomina del Dott. Nicola dell’Acqua come Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti contro la scarsità idrica. Queste due azioni hanno congiuntamente permesso di avere una visione coordinata e integrata degli interventi necessari".

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida rispondendo in aula del Senato all'interrogazione di Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa e Romeo all’interrogazione sui risarcimenti al comparto agricolo colpito dal maltempo.

"Nella legge di Bilancio per il 2024 abbiamo provveduto ad istituire un Fondo emergenze in agricoltura, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, finalizzati a sostenere le imprese agricole e della pesca colpite da eventi non prevedibili.

Attraverso specifici decreti del nostro Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno presto definiti i criteri di accesso al fondo, individuando i riferimenti delle condizioni di crisi, i beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse, al fine di offrire un supporto concreto alle imprese interessate il prima possibile con il coinvolgimento delle regioni.

Meritevole di menzione anche il decreto agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio scorso ed ora in corso di conversione proprio qui in Senato, con il quale abbiamo ulteriormente rafforzato i poteri del commissario Dell'Acqua, per garantire l'implementazione delle misure più urgenti, strutturali e gestionali, per contrastare la scarsità di acqua, ma soprattutto intervenire in termini strategici a compensare quello che non è stato fatto negli ultimi 60 anni.

Sempre nel medesimo provvedimento abbiamo inoltre destinato 102 milioni di euro per la realizzazione degli invasi e al risparmio idrico negli usi agricoli e civili che provengono dalla rimodulazione del piano straordinario per il settore idrico.

Il quadro delle risorse previste è inoltre destinato ad essere implementato. Altri 15 milioni per la sola Regione siciliana, in virtù dell’entità del tutto particolare della crisi dovuta alla siccità di quest'anno. La gravità della situazione in Sicilia richiede un intervento specifico. In collaborazione con il governo della regione siciliana abbiamo attivato un sistema di raccordo costante per assicurare che le risorse approvate, anche all'atto della conversione del decreto agricoltura, entrino immediatamente nella disponibilità degli agricoltori, deliberando anche lo stato di emergenza con 20 milioni di stanziamento.

A margine di questi interventi ricordo la massima disponibilità del Ministero nella valutazione ed approvazione delle richieste di dichiarazione di eccezionalità degli eventi calamitosi, di cui al decreto 102/2004, che disciplina il fondo di solidarietà nazionale e che devono necessariamente pervenire però al Governo su indicazione delle Regioni.

Queste iniziative fanno parte dell'impegno che come governo Meloni stiamo mettendo in campo per tutelare gli agricoltori italiani su ogni fronte. Un impegno che non si esaurisce nel rispondere a quella che viene definita un'emergenza, ma che continua dando risposte di lungo periodo per affrontare questi problemi ormai endemici. Le casse dello Stato permettono pochi interventi rispetto a quanto ne avremo necessità e per questo abbiamo coinvolto il settore bancario, con il protocollo d'intesa con il Gruppo Intesa - altri ne seguiranno sempre con il sistema bancario. Sono stati messi per il triennio 20 miliardi a disposizione del sistema agricolo e dell'agroindustria con un sostegno per riuscire ad attivarli senza tassi eccessivi e senza la possibilità di vedere le imprese caricarsi tutto l'onere delle operazioni che di solito competono per chiedere dei contributi, a fianco ovviamente agli interventi che ben conoscete sul decreto agricoltura, per abbattere i tassi e per intervenire con la moratoria che coinvolgono anche il sistema bancario.

Mai nulla è sufficiente sostegno dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, dei nostri pescatori perché per noi, per questo Governo sicuramente, è una priorità sulla quale insieme continueremo ad intervenire in maniera decisa sperando che gli errori del passato, anche in termini economici, non ci mettano in condizioni di rallentare troppo quello che dovrà essere uno sviluppo in Italia e in Europa e mettere di un nuovo al centro il nostro mondo produttivo e delle imprese perché significa lavoro e ricchezza per il popolo italiano".