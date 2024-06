Roma - Dare un ruolo centrale a chi lavora la terra e il mare, nel rispetto della natura?

Sull'argomento era stata chiaro il premier italiano Giorgia Meloni, lo scorso 26 giugno, nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera in vista proprio del Consiglio Ue: “È una nostra priorità riportare nelle istituzioni europee il giusto rispetto a uomini e donne che nella natura vivono e lavorano da generazioni come spesso abbiamo fatto nel Consiglio europeo. Mi riferisco ad agricoltori, pescatori, insomma a coloro che con il loro lavoro garantiscono la sopravvivenza alimentare delle popolazioni ma anche la preziosa manutenzione della stessa natura in cui operano. Troppo spesso negli ultimi anni questi imprenditori sono stati colpiti da provvedimenti furiosamente ideologico e solo l’imminenza delle scorse elezioni europee e l’azione decisa del nostro governo ha consentito un primo seppur insufficiente ripensamento sugli errori compiuti a loro danno. Sono errori che non devono ripetersi”.

Ma se in Europa crescono le tensioni con la premier Giorgia Meloni che si astiene su von der Leyen e vota contro Costa e Kallas, il World Economic Forum prosegue la sua politica per una 'transizione alimentare' che sembra escludere sempre di più la produzione che viene dalla terra a favore di metodi alternativi e ultraprocessati. Che inevitabilmente sono nelle mani delle multinazionali.

Proseguono i tentativi da parte delle multinazionali e del mondo industriale di modificare il sistema alimentare globale, attraverso un cambiamento sistemico e su vasta scala della produzione alimentare. Il tutto "reinventando" il modo in cui la società produce cibo e passando attraverso una alimentazione sempre più orientata su prodotti plant based ultraprocessati e sul cibo sintetico (o di coltivazione cellulare). E chi resta fuori sono proprio gli agricoltori.

A scriverlo nero su bianco è, ancora una volta, il World Economic Forum in un suo articolo, il quale -additando l'attuale sistema agroalimentare di essere causa della "duplice crisi della salute umana e ambientale"- dichiara la necessità di attuare una "transizione alimentare" in grado di "rimodellare il modo in cui la società produce, distribuisce, consuma e scarta il cibo – una trasformazione che avrà un impatto sul reciproco progresso della salute umana e ambientale."

Stesso slogan ("uno sforzo per guidare la trasformazione del sistema alimentare e creare una serie di soluzioni aziendali per il cambiamento del settore") utilizzato da FReSH (Food Reform for Sustainability and Health), progetto nato nel 2017 dalla Business Platform, Piattaforma di affari, il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) che racchiude le più grandi multinazionali del Food del mondo, (dentro ci sono anche Nestlé e Danone), e che era in partnership con Eat che ha promosso gli studi Eat- Lancet secondo cui è necessario "eliminare la libera scelta del consumatore".

Ed a tal proposito si ricorda che lo stesso World Economic Forum è tra i membri e i partner della Piattaforma d'affari.

-Dalla transizione energetica a quella alimentare. Cibo ed energia in mano alle multinazionali

La transizione alimentare che dovrebbe essere attuata a livello globale viene paragonata dal WEF all'attuale transizione energetica, auspicando dunque un cambiamento dalla produzione alla trasformazione fino al consumo di cibo. Mettendo -de facto- sullo stesso piano cibo ed energia, demandando all'industria e alle multinazionali il compito di sfamare la popolazione mondiale ed estromettendo così l'anello più debole della filiera, ossia gli agricoltori.

Alla base di tale decisione, scrive il WEF, la necessità di porre rimedio alle criticità ambientali dell'attuale sistema agroalimentare che è causa di un terzo delle emissioni serra di origine antropica e dall'obiettivo di sfamare una popolazione mondiale in costante crescita e che raggiungerà i 10 miliardi di persone entro il 2050.

-Gli avvertimenti Usda e Wageningen su politiche green europee

Appare perciò quantomeno paradossale la scelta delle istituzioni europee di attuare politiche (Green Deal e Farm to Fork) che minerebbero la produzione agricola e il reddito agricolo -tra i motivi delle recenti proteste in Europa da parte degli agricoltori- con conseguenze sulla tenuta sociale ed economica delle Nazioni. Specialmente in uno scenario geopolitico instabile e che già durante il Covid ha dimostrato di poter entrare in crisi in quei paesi con catene alimentari fragili.

A lanciare il grido d'allarme - già nel 2022 - era stata la Wageningen University, la massima istituzione scientifica universitaria riconosciuta a livello europeo per quanto si attiene ai temi agricoli, ambientali e agroalimentari.

Secondo la Wageningen la strategia green del Farm to Fork avrebbe messo a rischio il reddito degli agricoltori, la qualità delle produzioni europee e il mercato. Dice: le produzioni calano e le esportazioni scendono a fronte di un inevitabile aumento delle importazioni di prodotti del food extra Ue che non hanno la stessa qualità dettata dai vincoli europei.

Ancora più preoccupanti erano i toni e gli scenari descritti all'interno del documento USDA, del Dipartimento Agricoltura degli Stati Uniti redatto già a novembre 2019 che parla di "effetto domino apocalittico" con tensioni sociali che sarebbero partite in Europa per estenderi a tutto il mondo.

-La nuova transizione alimentare. Dal cibo sintetico a quello ultraprocessato

Eppure la direzione che sembrerebbe auspicare il World Economic Forum è di un rafforzamento del ruolo delle multinazionali, che andrebbero a soppiantare gli stessi agricoltori nella produzione di cibo. Tale è l'esempio che riporta il WEF celebrando il lancio da parte di Unilever del suo primo “latte senza mucca” a fermentazione di precisione, che riduce l’impronta di carbonio.

O ancora, riformulare gli elementi nutrizionali di prodotti ultraprocessati per tutelare la salute dei consumatori.

"Se una multinazionale alimentare aggiungesse cereali integrali alla sua linea principale di snack, potrebbe aumentare l’assunzione di fibre da parte degli americani del 5% entro il 2030 [...] mitigando gli effetti negativi sulla salute."

Senza però considerare che -come scrive tra gli altri l'AIRC- è proprio il grado di lavorazione industriale a incidere sul rischio di mortalità.

Dunque con il duplice e ricorrente motivo della salvaguardia dell'ambiente e della necessità di garantire l'approvvigionamento alimentare il WEF indica le due strade che dovrà seguire la transizione alimentare -una trasformazione globale come quella energetica-, ossia rinnvamento e reinvenzione.

"Mentre Renovation apporta miglioramenti incrementali lungo tutta la catena del valore alimentare, Reinvention mira a un cambiamento sistemico: il riorientamento su vasta scala della produzione alimentare in modo da alterare le strutture sottostanti all’interno della moderna industria alimentare."

Una transizione che se attuata rischierebbe di creare instabilità a livello socio economico, specialmente in quei paesi dove l'agricoltura rappresenta la fonte primaria di guadagno per molte comunità e le cui filiere andrebbero rafforzate alla base per garantire maggiore sicurezza dal punto di vista economico, sociale e alimentare -come scrive la Fao a proposito di sistemi alimentari più resilienti- ricordando inoltre come circa il 30% di cibo nel mondo venga sprecato.

Emerge inoltre come il continente africano abbia il 60/65% delle terre arabili ancora non coltivate. Un potenziale enorme che garantirebbe non solo maggiore sicurezza alimentare a livello globale, ma lo sviluppo di una economia locale.

