Previsioni vendemmiali, Proietti (Ismea): annata climaticamente eccezionale. Piogge hanno colpito durante i periodi di trattamento

"Ismea nel corso degli anni ha allargato le proprie competenze, ma rimane alto il compito di monitorare i mercati. L'appuntamento di oggi è importante e i dati di oggi sono molto attendibili. L'annata, dal punto di vista climatico è stata eccezionale, soprattutto per le precipitazioni, con un aumento dei giorni di pioggia proprio quando andavano fatti i trattamenti per le fitopatie e in particolare per combattere la Peronospera, che ha colpito le zone con diversa ampiezza. In alcune zone il raccolto è diminuito del 50%, come sulla costiera adriatica e in Abruzzo".

Così Livio Proietti, commissario Ismea, in occasione delle previsioni vendemmiali organizzato al Masaf da UIV.

"La Francia, senza i nostri problemi, avrà un leggero aumento produttivo, superandoci in volumi. La qualità di quest'anno sarà superiore alla media, ma abbiamo di fronte la sfida del consumo, che oggi è stagnante. Il carrello della spesa costa di più e incide sui vini da tavola, tanto da provocare un aumento delle scorte, che oggi corrispondono quasi ad una intera vendemmia.

La sfida è quella dell'innovazione, dove c'è grande attenzione. A fine mese lanceremo un bando proprio su questo settore. Dobbiamo puntare sulla qualità, ma dobbiamo ripensare il sistema delle indicazioni geografiche".