Valorizzare il vino italiano in Polonia e Ucraina: la sfida di MDM Wine Group e CaesarNet

Siccità, inquinamento, turbolenze climatiche e persino tensioni sul lato delle forniture e sui costi dei materiali sono le molteplici sfide con cui quotidianamente le cantine devono convivere. Non c’è una stella del Nord a cui guardare per uscire dalle emergenze. Non basta una politica agraria e neppure una scelta di economia nazionale o europea. Il settore vitivinicolo si trova spiazzato. Oltre tutto bisogna saper innovare tenendo sempre a fuoco le aspettative del consumatore finale.

E il consumo diventa sempre più consapevole, talvolta più verso la salute, talvolta nella ricerca della qualità, talvolta sui temi legati all'ambiente.

Nuove tendenze? Certamene sì. Tre sono ormai evidenti:

1.​una nuova sensibilità verso la crescita sostenibile della produzione

2.​l'avanzare della richiesta di "vini" a basso contenuto alcolico o a zero alcol

3.​il biologico come sigillo di qualità, un saldo passamano su cui aggrapparsi quando si và alla ricerca del vino di qualità

L'ASCESA DEL VINO BIOLOGICO ITALIANO: UN MIX DI TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Un patrimonio enologico che guarda al futuro non può trascurare le produzioni bio.

L'Italia, rinomata per la sua tradizione vitivinicola secolare e l'eccellenza dei suoi vini, si distingue anche come pioniere in questo settore. I dati del Sistema d'informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica (SINAB), seppur riferiti al 2022, mostrano un trend in costante crescita, delineando un quadro decisamente positivo.

Il rapporto "Bio in cifre 2023" è on line qui https://www.SINAB.it/reportannuali/bio-cifre-2023 )

A trainare questo slancio virtuoso sono soprattutto tre regioni: Sicilia, Toscana e Puglia, che da sole rappresentano quasi il 60% della viticoltura bio nazionale.

Ma il panorama del vino bio italiano non si esaurisce qui. Altre regioni, in particolare del Centro-Sud, si stanno distinguendo per il loro dinamismo e la loro attenzione alla qualità. Investire in una filiera produttiva vitivinicola sostenibile, che coniughi rispetto per l'ambiente e benessere del consumatore finale, si rivela una strategia vincente per queste realtà. L'impegno profuso si traduce in una produzione in crescita e in un'offerta sempre più ampia di vini biologici di buona qualità, capaci di conquistare i mercati nazionali e internazionali.

IN ABRUZZO DINAMISMO E IMPRESA PORTANO AD AGGREGAZIONI: IL CASO MDM WINE GROUP

Il caso della regione dell’Abruzzo, vocata per essere l’area della produzione del Montepulciano d’Abruzzo, un vino in grande riscoperta e capace di attrarre l’attenzione da parte delle giurie dei vari concorsi internazionali dove la sua popolarità è persino inferiore ai premi che va’ raccogliendo.

Immersa nella splendida cornice di Caldari di Ortona, Agriverde non è solo una cantina, ma un pioniere del biologico in Abruzzo. Prima cantina della regione a fregiarsi della certificazione Bio Vegan, Agriverde gestisce con dedizione una filiera di raccolta diretta con ben 150 ettari di vigneti vitati a regime biologico.

Nel 2023 ha completato un importante percorso di aggregazione societaria entrando a far parte di MDM Wine Group. L'operazione ha visto l'ingresso nel gruppo anche di Vini Casalbordino, azienda abruzzese produttrice di vini autoctoni convenzionali dal 1960, e della Cantina Toscana Sorelli, specializzata nella produzione e commercializzazione di Chianti. La nuova struttura rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la posizione di Agriverde nel mercato nazionale ed internazionale.

“Con quasi tre milioni di bottiglie esportate all’anno, tutte con destinazione Baltici, Polonia ed Ucraina” - spiega Nina Monastyretska, sommelier e responsabile per il mercato ucraino - “la nostra esperienza ci ha insegnato che poter campionare, anche più volte, anche a più decision makers dentro la stessa organizzazione aziendale diventa un passaggio chiave per arrivare alla soddisfazione dell’importatore. Ma è sempre il rapporto umano a generare fiducia, attraverso le relazioni. L’era del digitale non ha fatto altro che raddoppiare il peso delle relazioni personali, quelle dirette. Il digitale è utile ma nel mondo del vino non è sufficiente.“

