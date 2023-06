Viticoltura, Enovitis in campo: il 7 e 8 giugno l’esibizione live dei motori del vigneto Italia

Sono centosettantadue gli espositori che mercoledì 7 e giovedì 8 giugno trasformeranno con Enovitis in campo i filari delll’azienda agricola Erian – Cantina Bottenago nella più grande esibizione live in Italia di macchine e attrezzature per la viticoltura. In vetrina alla 17^ edizione della rassegna dinamica di Unione italiana vini il meglio delle ultime proposte sul fronte della tecnologia e della sostenibilità ambientale per un settore, quello delle macchine specializzate, a servizio di un comparto “Vigneto” da 2 miliardi di euro di fatturato l’anno. Secondo l’indagine sulla filiera del vino in Italia realizzata dall’Osservatorio del vino Uiv-Vinitaly, sono infatti più di 10.250 gli addetti impiegati nelle circa 400 aziende “in campo” in vigna tra “Impianto e vivaistica” (470 milioni di euro l’anno), “Difesa e fertilizzanti” (800 milioni di euro) e “Meccanizzazione” (730 milioni di euro), per un complessivo che vale il 38,8% del fatturato della filiera indiretta del vino made in Italy. Alla manifestazione, che ad ogni edizione attrae enologi, agronomi, tecnici, viticoltori ed aziende vitivinicole da tutto il Paese, è possibile vedere all’opera, verificandone i risultati, le più moderne tecnologie, materiali e attrezzature impiegabili in tutte le operazioni agronomiche: impianto del vigneto, protezione fitosanitaria e nutrizione, gestione del suolo e della chioma, irrigazione, gestione e recupero della biomassa, sistemi di controllo e rilevamento per la viticoltura di precisione.

Stando alle elaborazioni dell’Osservatorio su base Istat, pur registrando una contrazione dell’8% sulle performance 2021, lo scorso anno le vendite all’estero di macchine per l’agricoltura (in cui il vitivinicolo pesa per circa il 50%) hanno superato i 900 milioni di euro, con un saldo della bilancia commerciale in attivo per quasi 580 milioni di euro. Destinazione di 6 macchinari esportati su 10 si confermano i mercati comunitari che, tuttavia, hanno registrato tra gennaio e dicembre 2022 una flessione della domanda pari al 21%, complice il calo in doppia cifra degli acquisti da Francia (-35%), Spagna (-33%) e Austria (-40%). Ottima invece la risposta sul fronte extra-Ue, che ha visto gli Stati Uniti più che raddoppiare gli acquisti (+109%) nel corso dello scorso anno. Il trend globale torna in positivo (+38%) nel primo bimestre 2023, sollevato anche dalla ripresa dei principali partner commerciali europei (Francia +116% a fine febbraio).

Sul fronte del programma, si parte mercoledì 7 giugno con la premiazione (ore 11, in collaborazione con Vinidea) dei vincitori dell’Innovation Challenge Lucio Mastroberardino 2023, il contest volto a valorizzare soluzioni più innovative presentate in fiera. Spazio poi al “Vigneto del futuro tra qualità e sostenibilità – Innovation Agri Tour” (ore 14, a cura della rivista Trattori) e al focus di Pek Automotive sulla transizione dal lavoro manuale all’automazione (ore 15). Chiudono la prima giornata due appuntamenti a tema emergenza idrica, quello sull’irrigazione a rateo variabile (ore 15.30) a cura di Università di Milano e Rivulis e quello sul “Progetto Drive Life: come gestire siccità e carenza idrica” (ore 16) a cura di Image Line. Torna sul tema anche il primo approfondimento di giovedì mattina a cura di Università di Bologna, iFarming e Rivulis, dedicato a “Irrigazione multifunzionale: raffrescante e anti-brina” (ore 11). ICL si concentra poi sull’ “Offerta nutrizionale su misura per produrre uve di qualità in funzione degli obiettivi enologici” (ore 11.30), mentre Federbio Servizi chiude il programma convegni della 17^ edizione di Enovitis in campo con “Il vigneto in biologico: impianto, gestione agronomica e difesa” (ore 12).