Welfare aziendale: Diagram premia i suoi dipendenti con l’Hackathon “AI Ways”

Produrre nuove idee per la crescita aziendale e stimolare l’interesse nei confronti delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al settore agroalimentare. È con questo obiettivo che Diagram, il primo polo agritech italiano e tra i principali operatori in Europa ̶ controllato indirettamente da Nextalia SGR S.p.A. (“Nextalia”) nell’interesse del fondo di private equity “Nextalia Private Equity” e frutto dell’integrazione di IBF Servizi, Agronica, Abaco Group e Agriconsulting ̶ ha lanciato l’Hackathon “Al Ways”, un’iniziativa di welfare aziendale che si è conclusa ieri con la cerimonia di premiazione presso la sede del Gruppo in provincia di Ferrara.

Al progetto hanno partecipato, in particolare, quattro team che hanno sviluppato quattro progetti sfruttando le numerose potenzialità offerte dall’IA: il progetto “Function Point”, che consisteva nella realizzazione di un supporto in grado di snellire la burocrazia nel lavoro quotidiano (premio Zero Burocracy Award 2024); il progetto “Fito-Booster” per rendere ancora più efficace l’agricoltura 4.0, integrando l’AI nei sistemi che supportano l’agricoltore nella gestione dei fitofarmaci (premio Precision Sustainability Award 2024); il progetto “Test Accelerator” per standardizzare ed efficientare il processo di documentazione dei test eseguiti sulle tecnologie permettendo di risparmiare ben il 90% del tempo necessario ad un operatore umano, riducendo gli errori e garantendo uniformità in totale sicurezza e infine il progetto “Agribusiness Machine”, che consiste nella realizzazione di una soluzione in grado di calcolare la performance economica delle aziende agricole (premio Market Ready Award 2024).

Ad aggiudicarsi il premio come Most Valuable Project 2024 è stato il progetto “Test Accelerator” per aver dimostrato come l’impiego dell’Intelligenza Artificiale possa creare benefici non solo in termini di qualità, accuratezza e precisione dei risultati ma anche di costi, di tempo e di sicurezza. Il progetto mira, infatti, a identificare il maggior numero e la più ampia varietà di casi di test, riducendo il tempo necessario alla generazione e documentazione dei test stessi prima del rilascio delle soluzioni software, processo molto delicato che impegna parecchie risorse aziendali ed impatta notevolmente sulla qualità dei prodotti.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto premiare i dipendenti che ogni giorno si mettono in gioco con passione e determinazione per favorire la crescita del Gruppo, incentivando lo sviluppo di nuovi progetti in grado di far emergere i nostri punti forza e l’unicità delle nostre soluzioni”, ha dichiarato Roberto Mancini, Amministratore Delegato di Diagram. “Questa esperienza ha arricchito non solo i nostri dipendenti ma anche tutto il top management, che ha scoperto nuovi talenti ed è riuscito a stimolare una maggiore partecipazione del personale a tutti i livelli del processo produttivo aziendale. Oggi, più che mai, è necessario essere veloci e tempestivi nel saper progettare nuove soluzioni, e lo è ancora di più nel nostro settore, in piena evoluzione grazie al rapido sviluppo dell’IT. Per questo, grazie al successo dell’iniziativa, stiamo già valutando di lanciare una seconda edizione il prossimo anno”.