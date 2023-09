Wine & Spirits, è partito il conto alla rovescia per partecipare alla prima edizione del premio “V D’Or” di Vinexposium

Valorizzare le iniziative imprenditoriali più ambiziose e responsabili nel settore del vino e dei distillati, su scala internazionale, rafforzando il senso di collettività del settore Wine & Spirits.

E’ questo l’obiettivo della prima edizione di V d’Or2024, il premio ideato da Vinexposium, l’organizzazione che con i suoi eventi, Wine Paris & Vinexpo e Vinexpo Asia su tutti, riunisce nel corso dell’intero anno i migliori professionisti del settore di tutto il mondo.

Poiché il mondo dei vini e dei liquori sta cambiando rapidamente ed è al passo con il ritmo di un mondo che cambia, i premi V d'Or premiano progetti e risultati che costruiscono le prestazioni, la responsabilità e il settore comunitario di oggi e di domani.

Divisi in 6 categorie, i progetti saranno valutati dal Collegio della V d'Or, composto da professionisti ed esperti internazionali del settore, che assegnerà la V d'Or ai vincitori l'11 febbraio 2024, nel corso della prossima edizione di Wine Paris & Vinexpo Paris.

Affinché tutti possano condividere le proprie attività con la comunità mondiale di settore, Vinexposium ha preso una decisione importante: aprire le candidature a tutti i professionisti del settore, francesi e internazionali, a prescindere dalla dimensione della propria attività.

RICOMPENSARE LE INIZIATIVE CHE APRONO LA STRADA AL BUSINESS DEL FUTURO

Per promuovere la propria iniziativa, i candidati sono invitati a completare il form online sul sito di Vinexposium, al link www.vinexposium/awards.com,scegliendo la categoria fra quelle proposte: Migliore strategia export, Migliore brand experience, Migliore attività di new business, Miglior lancio di prodotto ecosostenibile, Migliore iniziativa collettiva e Migliore iniziativa di trasmissione.

I candidati possono presentare una o più iniziative, ma lo stesso progetto potrà essere presentato soltanto all’interno di una categoria. E’ imperativo che i progetti presentati debbano essere stati implementati, debbano avere ottenuto risultati significanti o debbano essere stati annunciati ufficialmente in data successiva al 1 gennaio 2022.

LE SEI CATEGORIE

Migliore strategia export

Premia la migliore strategia di crescita all’estero implementata da un membro dell’industria wine & spirits : lancio o crescita su un nuovo mercato.

Migliore brand experience

Premia la strategia di marketing implementata da un attore operante nel settore wine & spirits avente l’obiettivo di offrire al consumetore una esperienza di marca memorabile.

Migliore attività di new business

Premia l’attività di new business che ha saputo dare impulso al mercato. Può riguardare un servizio, una risorsa o un’offerta digitale destinata a fare evolvere la vendita dei vini e delle bevande alcoliche.

Miglior lancio di prodotto ecosostenibile

Premia le iniziative innovative rispettose dell’ambiente che si sviluppano intorno al lancio di un prodotto : packaging, merchandising, retail.

Migliore iniziativa collettiva

Premia le iniziative di un gruppo di attori che operano nel settore wine & spirits (denominazione di origine, regione o altri collettivi) al fine di promuovere una zona vitivinicola o altri progetti collettivi.

Migliore iniziativa di trasmissione

Premia le iniziative implementate per permettere la trasmissione. Queste iniziative possono anche riguardare la trasmissione di un know how, di una procedura, o persino la trasmissione della stessa azienda.

IL PANEL DEI V D’OR

Il Panel dei V d’Or, costituito da professionisti internazionali del settore, realizzerà una preselezione delle candidature ricevute, permettendo in questo modo di individuare una short-list per ogni categoria. Questa lista sarà resa nota nell’autunno 2023, con una conferenza stampa. Una seconda fase di selezione avrà luogo successivamente e i nomi dei vincitori saranno poi svelati una una serata di gala che avrà luogo l’11 febbraio, evento che fungerà da introduzione all’inaugurazione di Wine Paris & Vinexpo Paris 2024. Ci sarà un solo vincitore per ogni categoria.

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE AL CENTRO DEL PROGETTO

I sei V d’Or selezionati ogni anno saranno attribuiti in funzione della nota finale attribuita a ciascun progetto dal panel dei V d’Or. Sono cinque i criteri definiti per ciascuno dei premi, di cui uno è comune a tutti : l’impatto CSR (Corporate Social Responsability) di ciascuna iniziativa.

Un V d’Or d’onore premierà le donne e gli uomini che hanno offerto un contributo significativo al mondo del vino e delle bevande alcoliche durante la loro carriera.

«Siamo molto felici di lanciare la prima rassegna di premi organizzata dal gruppo Vinexposium» sottolinea Rodolphe Lameyse, CEO de Vinexposium «Con i V d’Or, abbiamo l’ambizione di accrescere il dinamismo del settore e di ricompensare le migliori iniziative per un’economia sostenibile».

«In un mondo in continuo movimento, in cui la responsabilità sociale delle imprese gioca un ruolo cruciale, è indispensabile che il mondo del vino e delle bevande alcoliche selezioni i modi di incoraggiare i progetti con maggiore impatto, tanto in termini di performance che di sostenibilità» aggiunge Lameyse «La cerimonia di consegna dei premi, e la simbologia del trofeo che sarà consegnato a ciascun dei vincitori, contribuiranno ogni anno pienamente a rendere i V d’Or un appuntamento irrinunciabile per il mondo del vino e delle bevande alcoliche in Francia e all’estero» conclude Lameyse.

Les V d’Or in pillole

I V d’Or è la prima edizione dei Business Awards organizzata da Vinexposium

Sei categorie:

v migliore strategia export

v migliore brand experience

v migliore attività new business

v miglior lancio di prodotto ecosostenibile

v migliore iniziativa collettiva

v migliore iniziativa di trasmissione

Calendario (le scadenze si intendono alla mezzanotte, orario francese) :

o 4 maggio 2023 : apertura delle candidature online

o 22 settembre 2023 : scadenza per la registrazione delle candidature (form completo)

o Dal 16 al 27 ottobre 2023 : voto del panel dei V d’Or per individuare la short list

o Autunno 2023 : annuncio delle nomine per categoria

o Dal 2 gennaio al 12 gennaio 2024 : voto del panel dei V d’Or per individuare i vincitori

o 11 febbraio 2024 : annuncio dei vincitori, consegna dei sei trofei e del V d’Or d’onore in occasione della cerimonia dei V d’Or al Wine Paris & Vinexpo Paris 2024