Zootecnia, Rai non risponde su sponsor/finanziatori di “Indovina chi viene a cena”. No trasparenza servizio pubblico su programma conduttrice vegetariana che attacca allevatori su uso improprio ormoni

Nuovo giro di giostra per il programma di approfondimento di RaiTre “Indovina chi viene a cena” e nuovo attacco diretto nei confronti della zootecnia italiana, quella che risulta tra le più virtuose al mondo sia dal punto di vista dei controlli di sicurezza alimentare, sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera – contribuisce solo al 4% rispetto al già basso dato europeo del 7%.

AGRICOLAE ha interpellato la Rai per chiedere quali siano gli sponsor e i finanziatori della trasmissione televisiva del servizio pubblico, ma l’azienda non ha risposto alla domanda in merito alla questione relativa alla trasparenza.

La prima puntata viene presentata sul social ufficiale della trasmissione presentando chi attualmente contribuisce all’economia del nostro paese, alla sua indipendenza alimentare e al controllo del territorio come “chi pensa di sfruttare risorse e animali come se fosse un pianeta di nostra proprietà (e dei soliti noti che ci guadagnano)” sottolineando come serva “consapevolezza” sull’argomento.

Del resto è facile puntare l'indice sul settore primario, più debole dal punto di vista di attività di lobbying, che indagare sull’industria dei combustibili, responsabili per l’80% dell’inquinamento del pianeta.

Il sistema di “Carbon footprint”, il calcolatore dell’impatto di ciascuno di noi sull’ambiente, fu creato di sana pianta nei primi anni 2000 proprio dietro all’input dei produttori di carburanti fossili. Spostando di fatto l’attenzione verso le responsabilità personali piuttosto che concentrarle su chi inquina di più.

Inoltre appena due giorni fa la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo (Comagri) ha bocciato a larghissima maggioranza la proposta della Commissione Ue di revisione della direttiva sulle emissioni industriali che avrebbe attribuito la denominazione di “impianti industriali” alle strutture di agricoltura familiare, ponendo le stalle sullo stesso livello degli impianti che estraggono carbone o producono prodotti chimici.

Eppure proprio gli allevatori, sempre di più, vengono additati come inquinatori. La nuova puntata del programma di Sabrina Giannini – che nell’intervento di presentazione durante il programma “Rebus” di Corrado Augias si è dichiarata vegetariana – dedica la prima puntata su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili.

In un servizio viene presentato il progetto TransFarmer, che ha coinvolto 120 allevatori svizzeri che hanno riconvertito i loro allevamenti in fattorie dove “hanno deciso di non mungere più le loro vacche, di non separare i vitelli dalle madri, di non macellarle più dopo i primi parti o quando diventano improduttive. Così stanno facendo anche gli allevatori di suini e galline ovaiole”,

(https://fb.watch/kaawDn7EP0/).

Non viene spiegato quale sia il modello di sostenibilità economica ma viene sottolineato che “dire che è sbagliato è chi ha fatto parte di quel sistema, cioè gli allevatori, allora cominciano ad avere paura”.

Proprio lo scorso 25 settembre tutti i cittadini svizzeri sono stati chiamati ad un referendum. L'iniziativa popolare chiedeva di inserire nella Costituzione svizzera la tutela della dignità del bestiame e il divieto di allevamenti intensivi ed è stata chiaramente respinta alle urne. Per la maggioranza dell'elettorato, la legge attuale già garantisce un'adeguata protezione degli animali. La proposta avanzata da associazioni antispeciste e animaliste è stata respinta dal 62,9% dell'elettorato. È stata anche bocciata da quasi tutti i Cantoni.

In un secondo servizio (https://fb.watch/kaa_D5LX_2/) viene invece riproposto una inchiesta risalente al 2017 dalle ONG Animal Welfare Foundation (AWF) e Tierschutzbund Zürich (TSB) e riportata dall’associazione animalista CIWF Italia, in cui viene raccontato come alle cavalle gravide venga prelevato in grandi quantità il sangue che sarà poi utilizzato per produrre il Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG), un ormone usato negli allevamenti di suini per provocare l’estro nelle scrofe.

La Ciclogonina è il nome commerciale di un farmaco, soggetto a prescrizione veterinaria non ripetibile, usato per curare l’ Ipoplasia ovarica, l’anaestro da infantilismo genitale e le ovaie atresiche di Bovine, Cavalle, Scrofe, Pecore, Capre e cagne. Viene anche usato per la sincronizzazione degli estri.

Altri farmaci che usano il medesimo principio attivo sono il Crono-Gest (usato nelle spugnette per sincronizzare le pecore), il Syncrostim, il Fixplan e altri. Diversi allevamenti ricorrono alla pratica della sincronizzazione dei calori con gonadotropine o progestinici per avviare alla riproduzione gruppi omogenei di scrofette da rimonta (circa il 35% delle scrofe dell’allevamento), mentre non è diffuso l’uso di queste sostanze ormonali per le scrofe che hanno già partorito almeno una volta. Si tratta di un ormone che viene prodotto dall’embrione nelle primissime fasi della gravidanza, e serve a non far regredire il corpo luteo, che rimane come Corpo Lutei Gravidico e produce il progesterone indispensabile per mantenere la gravidanza. E’ l’ormone utilizzato dai più comuni test di gravidanza nella donna.

Intanto sulla Rai si addensano nubi sul piano industriale e su altre vicende, come ha sottolineato il senatore Maurizio Gasparri in un comunicato in cui viene sottolineata la necessità di garantire l’operatività del Servizi Pubblico e quella di una strategia pluriennale: “Il grave ritardo sul piano industriale e tante altre vicende che sono emerse anche oggi nella prima audizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, giustamente dedicata al ministro Adolfo Urso che dovrà avviare le procedure per il rinnovo del contratto di servizio, hanno confermato la opportunità di un rapido avvicendamento al vertice operativo della Rai. Capisco che ciascuno abbia a cura il proprio futuro, ma serve garantire operatività e soprattutto capacità di prospettiva alla Rai. Che, con un nuovo Parlamento e un nuovo governo, deve impostare una strategia pluriennale. Che, in questa fase, non può essere elaborata. La Rai deve pensare al suo futuro”.

Il 12 aprile del 2023, l'Accademia dei Georgofili citava quanto scritto da Jeremy Rifkin economista americano esperto di energia e autore del best seller "La terza Rivoluzione industriale".

In diversi articoli, nella fattispecie quello intitolato "Rivoluzione vegetariana" e citato da Vegan 3000, Rifkin scrive nero su bianco: "penso che ce la faremo a dimostrare che l'agricoltura è la prima causa del riscaldamento globale. Al momento attuale sia l'Onu che la Fao affermano che sia la causa numero due, ma se ci diamo da fare a mettere insieme tutti i fattori collegati all'agricoltura potremo dimostrare che sia il numero uno" definendo l'agricoltura un "flagello mondiale".