Agricoltura, Lollobrigida: in Europa serve patto che valorizzi attività agricola

“La precondizione che abbiamo posto per la nuova Pac che entrerà in vigore nel 2027 è assegnare i contributi agli agricoltori non per non produrre, ma per svolgere il loro prezioso compito che è anche quello di custodi dei territori. Vorrei ricordare che con la politica punitiva degli ultimi anni in Europa ha abbandonato l'attività il 24% delle imprese, in Italia il dato più pesante è stato al Sud con un crollo del 45%”. Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato dal Mattino.



Per Lollobrigida serve “un patto per tutelare l'ambiente che valorizzi l'attività agricola. Mai più regolamenti come quelli dell'ultimo anno che siamo riusciti a fermare, dal taglio dei fitofarmaci alle e suoni degli allevamenti equiparati a quelle delle fabbriche inquinanti. Misure che avrebbero portato a un solo risultato: chiudere le aziende agricole. Gli agricoltori, e questo deve valere anche e soprattutto in Europa, sono indispensabili per garantire la produzione di cibo sano e sostenibile, ma anche per l'opera di manutenzione e la difesa degli habitat. Quanto crediamo in questo lo dimostra la legge che abbiamo approvato sugli agricoltori custodi del territorio”.