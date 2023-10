Anuga, Clai insieme a Zuarina con una proposta che unisce tradizione e novità

La Food Company CLAI, la cooperativa agroalimentare di Imola che comprende anche i marchi Zuarina e Faggiola, è pronta per prendere parte a un altro grande evento internazionale: dal 7 all’11 ottobre a Colonia torna infatti Anuga, uno dei maggiori appuntamenti fieristici del settore agroalimentare, tappa fissa in ogni edizione di un vasto numero di operatori e aziende del settore provenienti da ogni parte del mondo.

"Lieti di essere presenti anche in questa edizione – sottolinea Pietro D’Angeli, direttore generale CLAI –. In un momento tanto particolare per il settore è fondamentale provare a unire le forze per cercare, o creare, tutti assieme nuove opportunità di crescita e sviluppo. Sono convinto che nonostante perdurino alcuni condizioni non favorevoli come l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, unite alla difficoltà di trasferire questi incrementi sui prezzi finali di vendita, si possa guardare con moderato ottimismo ai prossimi mesi. Quando le radici sono solide, e quelle del settore agroalimentare e di aziende come CLAI lo sono senz’altro, non basta un po’ di maltempo per creare danni profondi. Anzi, queste ulteriori “prove” a cui siamo stati sottoposti, dopo quelle provocate dalla pandemia, ci permetteranno di porre le basi per un nuovo rilancio del settore. E di guardare con rinnovata fiducia ad un futuro di benessere condiviso".

"Sono convinto che Anuga - continua Pietro D’Angeli - attraverso il tema scelto quest’anno che ci interroga su dar forma al futuro della produzione, lavorazione, distribuzione e consumo degli alimenti, possa rappresentare un momento importante di confronto e idee. CLAI farà senz’altro la sua parte,anche in termini di proposta commerciale e di consumo, portando a Colonia tutta la qualità dei suoi prodotti che dimostrano, meglio di qualsiasi parola, quanta ricchezza gastronomica e culturale esista in questo settore nel nostro Paese. Del resto, anche i dati in continua espansione del nostro canale export confermano la situazione che va delineandosi: ci sono ancora spazi molto interessanti di crescita per l’agroalimentare italiano, il made in Italy ha un valore prezioso e riconosciuto nel campo del food. Bisogna dunque sempre più ragionare in termini di internazionalizzazione della propria attività: non possiamo permetterci di perdere nessuna occasione».

Le parole del Direttore generale sono confermate anche dai numeri: la percentuale di fatturato realizzata all’estero dai marchi della Food Company di Imola è già compresa in una forbice del 30/35%. Per CLAI il primo mercato in questo momento è quello europeo, con riscontri importanti soprattutto in Francia e, a seguire (sullo stesso piano), in Germania, Spagna e Gran Bretagna. Zuarina ha il suo mercato di riferimento negli Stati Uniti, ma anche l’Europa manifesta interesse sempre maggiore a partire, anche in questo caso, dalla Francia.

«All’estero è sempre più apprezzata la qualità dei prodotti italiani e in modo particolare si avverte un’attenzione crescente nei confronti delle tipicità regionali – spiega Alessio Fuso, Export manager CLAI –. Per questo motivo, per noi di CLAI, una fiera internazionale come Anuga diventa estremamente importante: qui abbiamo la possibilità di incontrare persone e aziende e far loro assaggiare direttamente ciò che produciamo. Specialità come Passita e Guanciale, ad esempio, rispondono esattamente alle aspettative dei mercati esteri. Non a caso, nel corso dell’ultimo anno, l’export di CLAI e Zuarina ha fatto registrare un incremento del 15%».

GUANCIALE CLAI, 12 SETTIMANE DI STAGIONATURA PER UN SAPORE UNICO

Anuga rappresenta quindi senz’altro una bella occasione anche per raccontare gli ultimi lanci sul mercato. E in casa CLAI ce n’è uno che sta facendo registrare risultati superiori alle aspettative. Si tratta proprio del Guanciale CLAI, un prodotto che rappresenta molto bene lo “spirito” di questa Cooperativa: nasce infatti dalla tradizione e la sua carne – della filiera CLAI, di suini nati e allevati in Italia – è lavorata con pochi ingredienti, una sapiente artigianalità e una stagionatura lenta e dolce di almeno dodici settimane che conferisce al prodotto un sapore unico e un profumo intenso.

Inoltre, è dotato di una caratteristica fondamentale e rara come la totale mancanza di conservanti. Una particolarità che è stata subito molto apprezzata dal mercato. Il Guanciale è stato lanciato da ormai una decina di mesi e i risultati, davvero buoni, stanno contribuendo a rafforzare ulteriormente il presidio della fascia premium di mercato.

PASSITA CLAI, TUTTI I VALORI DI UN’AZIENDA IN UN SOLO PRODOTTO

CLAI da sempre sa coniugare al meglio novità e tradizione. E allora, per un prodotto di recente nascita come il Guanciale, ad Anuga se ne affiancherà un altro che invece accompagna CLAI da decenni ed è identificato come il suo title product. Si tratta della Passita, un salame prodotto ancora oggi rispettando l’antica ricetta, utilizzando esclusivamente le migliori carni magre di suini nati e allevati in Italia. Anche questa tipica salsiccia romagnola racchiude in sé i valori cardine dell’azienda, come la filiera 100% italiana, la sostenibilità e l’attenzione al benessere del consumatore e dell’ambiente.

La Passita viene sottoposta ad una breve e delicatissima stagionatura mirata ad ottenere un prodotto tenero, dolce e con una facile pelabilità che lo rendono adatto al consumo in tutti i momenti della giornata: aperitivi, pranzi, cene o spuntini veloci.

ZUARINA, MASSIMA QUALITÀ DAL 1860

A Colonia però tanto spazio sarà dedicato anche a Zuarina, l’altra azienda che, come sottolineato, insieme a Faggiola costitusce la Food company CLAI. La sua storia comincia nel lontano 1860 e in oltre un secolo e mezzo di vita i principali capisaldi sono stati la qualità e la valorizzazione della tradizione. Obiettivi che sono stati raggiunti grazie all’expertise degli operatori dello stabilimento di Langhirano, affinata nel corso degli anni e tramandata di generazione in generazione. Ed è senz’altro proprio quest’ultima, assieme al tempo e alla passione, uno dei punti di forza che permette al prosciuttificio emiliano di ricreare ogni giorno i “sapori di una volta”, raggiungendo sempre la massima qualità e ritagliandosi uno spazio ben definito sul mercato all’interno del segmento premium.

Da qui l’impegno costante di Zuarina nel proporre un assortimento di qualità, con un’attenzione particolare anche a presidiare alcune nicchie di mercato. È il caso ad esempio della Spalla stagionata. Si tratta di uno dei più antichi salumi della zona parmense, ricavato dall’arto anteriore di suini pesanti nazionali. In commercio è poco diffusa per la particolare abilità che richiede la lavorazione. È un salume magro, dal profumo e sapore delicati, senza conservanti, realizzato con carne 100% italiana di alta qualità e una stagionatura lenta di almeno 12 mesi: un prodotto “diverso” da tutti gli altri, in cui è riconoscibile la profonda expertise Zuarina e la sua particolare predisposizione verso caratteristiche come la dolcezza e la qualità.

Meno riferibile a una particolare nicchia è invece la Culatta. Rappresenta una sintesi dell’identità del marchio Zuarina: un salume di qualità che si contraddistingue per essere fortemente legato a un territorio e ai valori che esprime. Si parla dunque ancora di “tradizione”: un valore per Zuarina fondamentale e da interpretare sempre con spirito orientato al futuro e alla ricerca: per questo motivo è fondamentale poter contare sul “saper fare” degli specialisti dell’azienda di Langhirano.

E all’interno di questo assortimento sempre più ricco si è da pochi mesi inserito anche il Fiocco, un salume tipico dell’Emilia occidentale, in particolare della bassa parmense e e di alcune zone della provincia di Piacenza. Questo salume, che si ricava dalla parte più magra della coscia posteriore del suino, nel caso di Zuarina è costituito da carne 100% italiana di alta qualità e ha una stagionatura particolarmente lenta, almeno otto mesi. Il sapore è dolce e delicato, associato a un profumo caratterizzato da note fragranti.

CLAI è dunque pronta a portare a Colonia tutto il suo carico di gusto e qualità. Al padiglione 5.2, stand A-035, i visitatori potranno toccare con mano quali risultati possono essere raggiunti quando si mette passione ogni giorno nel proprio lavoro.