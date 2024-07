Bat Italia: Massimiliano Colognesi assume la carica di Head of Legal Affairs Italia

BAT Italia - azienda leader nei beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina – continua nel suo percorso di rinnovamento in allineamento alla strategia globale messa in atto dal Gruppo e annuncia la nomina di Massimiliano Colognesi come Head of Legal Affairs Italia.

Nel suo nuovo ruolo, Colognesi avrà la responsabilità di supervisionare tutti gli aspetti legali e di compliance di BAT Italia e della sua controllata BAT Trieste, entrando inoltre a far parte del Leadership Team di BAT Italia.

Massimiliano Colognesi vanta una solida esperienza nel settore legale e delle relazioni istituzionali. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e il completamento della pratica forense, ha iniziato la sua carriera in AB InBev Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare responsabile della funzione Legal & Corporate Affairs per l'Italia.

Entrato a far parte di BAT Italia nell'ottobre 2020 in qualità di Head of External Affairs, si è occupato della gestione della comunicazione corporate, delle iniziative ESG e di relazioni istituzionali. Nel suo nuovo ruolo di Head of Legal Affairs Italia, Colognesi si occuperà di garantire che l'azienda operi nel rispetto di tutte le leggi e normative applicabili; sviluppare strategie che rispettino i più alti standard di conformità legale e responsabilità sociale.

"Sono onorato di assumere la carica di Head of Legal Affairs Italia in BAT Italia - ha commentato Massimiliano Colognesi - Questa nuova sfida rappresenta per me un'opportunità straordinaria di contribuire in maniera ancora più significativa al percorso di crescita e trasformazione della nostra azienda. Il settore legale riveste un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei più alti standard di conformità e responsabilità sociale, elementi imprescindibili per la strategia 'A Better Tomorrow' che guida le nostre azioni. Sono fiducioso che insieme al talento e all'impegno di tutto il team legale di BAT Italia, potremo affrontare con successo le sfide future, giocando un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati”.