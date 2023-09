Biologico, Aiab: arriva primo disciplinare in Europa per certificare saloni di bellezza con approccio bioeco e green

L’attenzione dei consumatori verso la cosmesi bioeco e sostenibile è in costante crescita. Non si tratta di un trend passeggero, ma di una rivoluzione in atto che coinvolge l’intero settore: i prodotti a connotazione naturale e sostenibile hanno un forte impatto sul mercato italiano con un peso sul totale dei consumi di cosmetici del 25%, pari a oltre 2.890 milioni di euro. Da un lato c’è infatti la volontà diffusa tra produttori e consumatori di rispettare sempre più il nostro Pianeta, attraverso scelte etiche e consapevoli, dall’altro un forte orientamento degli acquirenti nella scelta di INCI trasparenti e quanto più possibile rispettosi della naturale bellezza di ognuno di noi. Questo cambiamento coinvolge anche i saloni professionali di acconciatura e di estetica che già a fine 2021 generavano il 18% del fatturato della cosmetica naturale e sostenibile in Italia. Sono infatti sempre di più i saloni che scelgono di abbandonare la cosmesi tradizionale a beneficio di prodotti bioeco e trattamenti totalmente plant-based.

In questo scenario è dunque importante regolamentare il settore professionale, facendo chiarezza e disciplinando le buone pratiche di sostenibilità poiché al momento l’intero mercato europeo non prevede linee guida comuni. Così dall’incontro tra AIAB – l’Associazione Italia per l’Agricoltura Biologica – e Matteo Pantani, socio AIAB e AD Phitofilos – azienda italiana che, con più di 40 anni di esperienza nel mondo delle erbe, da oltre due generazioni porta avanti una filosofia incentrata sulla cosmetica green, 100% plant-based, cruelty free e a basso impatto ambientale – nasce il primo disciplinare in Europa per certificare i saloni bioeco.

La diretta conseguenza ne è la certificazione "Bio Eco Saloni AIAB" che permetterà di garantire l'utilizzo preponderante di prodotti Bio Eco Cosmesi AIAB nei saloni di bellezza; assicurare una formazione costante e adeguata del personale; promuovere l'adozione di pratiche sostenibili nella gestione ambientale dei saloni, offrire ai clienti una consulenza personalizzata e informazioni dettagliate sui prodotti utilizzati. La certificazione esclude quindi l’utilizzo di cosmetici contenenti sostanze quali PEG, PPG derivati; composti etossilati; tensioattivi aggressivi e poco dermocompatibili; sostanze che possono provocare danni ambientali ed ecologici; composti che possono dare origine a nitrosammine; derivati animali come collagene, sego, placenta etc.; siliconi e derivati siliconici; polimeri acrilici; conservanti come la formaldeide e i suoi cessori. Per quanto riguarda i saloni di acconciatura professionale si richiede, inoltre che almeno il 50% dei prodotti utilizzati per la colorazione dei capelli corrisponda a erbe e miscele tintorie 100% vegetali, regolarmente registrate al CPNP, come da Regolamento (CE) 1223/2009.

“Con la nostra associazione – dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB – siamo sempre alla ricerca di idee e strade nuove per creare nuovi mercati per il prodotto biologico e questo protocollo, che abbiamo pensato e redatto insieme a Matteo Pantani di Phitofilos, va certamente in questa direzione. I prodotti certificati bioeco cosmesi AIAB si basano sull’utilizzo di materie prime di origine vegetale e biologica, ed è quindi un ambito che può rappresentare un’alternativa per gli agricoltori in momenti di crisi di altri mercati. Sappiamo, del resto, che il settore della cosmesi è in forte crescita ed è quindi importante che possa rappresentare un’ulteriore possibilità per l’agricoltura italiana di qualità. Allo stesso modo, sappiamo che il bio gode ormai di grande fiducia da parte dei consumatori, tanto che 8 italiani su 10 si dicono sicuri e garantiti nell’acquisto e nell’utilizzo di un prodotto biologico, ed è perciò importante ampliare gli ambiti in cui è possibile beneficiare di questo tipo di prodotti, sempre garantiti e certificati”.

“Il disciplinare rappresenta un importante passo verso la regolamentazione della cosmetica professionale sostenibile. Nello scenario attuale, per rispondere a una domanda sempre più alta di prodotti e servizi green per i saloni di bellezza, l’offerta è in costante aumento. Negli ultimi anni la conseguenza di ciò è stata la crescita del mercato che, però, non è andata di pari passo con un’adeguata e corretta informazione e formazione dei professionisti. Questo quadro è perfettamente evidente per chi come me, in qualità di socio AIAB, operatore del settore e fondatore della prima Accademia italiana per coloristi vegetali, dialoga ogni giorno con i parrucchieri, rilevando come ancora oggi si trovino confusi su cosa sia effettivamente sostenibile e certificato come tale. L’obiettivo di questo disciplinare è, perciò, quello di settare uno standard, facendo chiarezza su quali prodotti possano garantire alta qualità, sicurezza e tutelare il benessere dei professionisti, della loro clientela e del Pianeta” – ha dichiarato Matteo Pantani, AD di Phitofilos.

Il disciplinare e la relativa certificazione "Bio Eco Saloni AIAB" sono già disponibili a beneficio di tutti i professionisti che desiderino attuare realmente la trasformazione sostenibile, impegnandosi ad adottare buone pratiche di sostenibilità nel proprio salone. La prima realtà certificata sarà a Milano: Tintorius, il salone di acconciatura ed estetica di Gianna Longo, esperta e riconosciuta colorista vegetale, che da anni offre alla propria clientela trattamenti esclusivamente naturali e in questa certificazione ha visto un’opportunità per comunicare con trasparenza il suo impegno.

AIAB

AIAB (Associazione Italia per l’Agricoltura Biologica) è l'associazione nazionale del biologico italiano che associa produttori, tecnici e cittadini-consumatori. Fondata nel 1988, è oggi il punto di riferimento per il settore ed ha contribuito nel tempo a redigere i Regolamenti Comunitari e le norme che regolano il settore. È per il comparto uno dei principali stakeholder delle Pubbliche Autorità ed è attiva in ambito Europeo per lo sviluppo di nuovi paradigmi produttivi che tengano al centro la Sostenibilità ambientale, etica e sociale.



Phitofilos

Phitofilos è un’azienda che opera nel settore della cosmetica naturale. Nasce nel 2008 per proporre ai professionisti del settore e ai consumatori prodotti ecofriendly per la colorazione, la cura e il benessere dei capelli e della persona. Nata dalla competenza del dott. Flavio Pantani, fondatore del Centro Romano Erbe nel 1978, Phitofilos si avvicina al mondo degli artisti del capello, portando avanti un percorso volto al 100% alla cura e alla riflessatura con metodologie naturali, attraverso l’utilizzo di henné e miscele di polveri d’erbe. La linea di cosmetica ecobio dell’azienda è composta da prodotti realizzati con ingredienti frutto di natura, ricerca, materie prime biologiche e materie prime innovative nel settore in quanto ecosostenibili e biocompatibili. I prodotti vantano 3 importanti certificazioni: AIAB, QC e VeganOk. Tutti i prodotti vengono costantemente sottoposti ad analisi ed esami di laboratorio utili a stabilirne la tollerabilità cutanea (Patch Test) e tutti gli altri valori necessari per comporre il PIF (Product Information File). La cosmetica è interamente Nickel Tested<1PPM e l’azienda sceglie profumazioni senza allergeni ed ecobio certificabili. Phitofilos offre prodotti sicuri e conformi con le normative CE sulla commercializzazione cosmetica e trattamenti ecofriendly e cruelty free, facendo leva su valori importanti quali la qualità, la trasparenza e l’informazione.