Biologico, D’Eramo: strategico realizzare marchio bio in tempi brevi. Comunicazione elemento centrale per settore. VIDEOINTERVISTA

“In questi due anni abbiamo lavorato tanto e abbiamo prodotto tanti decreti per quanto riguarda i distretti biologici, le filiere, le mense bio, le piante officinali. Oggi l'obiettivo principale dopo aver approvato anche il testo del Pan Bio, è quello della realizzazione del marchio biologico. Su questo il tavolo politico continua a lavorare perché vogliamo correre e arrivare alla istituzione del marchio del biologico nel più breve tempo possibile. Quindi su questo non é cederemo neanche un un centimetro in termini di operatività e di meta da raggiungere.”

Così Luigi D’Eramo, sottosegretario Masaf, a margine della presentazione dell’ultima edizione del report “Bio In Cifre” organizzato da Ismea a Bracciano (Rm).

“Non sono abituato a dare date perché non si opera in questo modo. Io credo che dobbiamo invece accelerare attraverso tutte le procedure che stiamo portando avanti. Sarà sicuramente fondamentale proprio ribadire l'importanza della comunicazione anche da un punto di vista grafico: un marchio che sia d'impatto, che faccia comprendere attraverso il disegno del marchio stesso l'italianità, il made in Italy, l'alta qualità dei nostri prodotti agricoli e biologici.

Credo che quella sia la sfida più importante. Bisogna fare in fretta ma non quella fretta sciocca che poi magari fa venir fuori un lavoro che non sia esattamente corrispondente a quelle che sono le necessità di un settore così strategico.”