Biologico, Giardina (Coldiretti): senza agricoltura non c’è biologico, risolvere criticità da siccità a cinghiali. VIDEOINTERVISTA

“È un incontro sicuramente fondamentale, perché l'analisi dei numeri è la base per poi riuscire a fare politiche e strategie per lo sviluppo del settore. È chiaro che noi ci troviamo in un momento oggi in cui il biologico subisce tutta quella che è la situazione drammatica in cui vive l'agricoltura e quindi prima di tutto la questione acqua, la siccità che è una delle sfide principali che noi abbiamo di fronte. La questione cinghiali che è stata richiamata durante il convegno che è un altro elemento importantissimo su cui Coldiretti sta facendo delle forti battaglie.”

Così Francesco Giardina (Coldiretti Bio) a margine della presentazione dell’ultima edizione del report “Bio In Cifre” organizzato da Ismea a Bracciano (Rm).

“Se non c'è l'agricoltura non si può fare agricoltura biologica. Quindi è importante prima di tutto affrontare queste sfide e poi ragionare in termini di qualità e di miglioramento della nostra agricoltura. L'agricoltura biologica rappresenta una un'eccellenza del nostro patrimonio italiano. Siamo tra i principali Paesi produttori e abbiamo dei numeri anche importantissimi: noi abbiamo già sei regioni che hanno superato il 25% quindi hanno superato gli obiettivi del green deal europeo. Sono numeri importanti, è fondamentale però consentire e sostenere questo lavoro che le aziende agricole stanno facendo.”