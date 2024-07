Biologico, Mammuccini: impostare strategie e obiettivi chiari. Fare passi in avanti tutti insieme. VIDEOINTERVISTA

Roma - “È stata una mattina molto interessante. Noi prendiamo atto del fatto che siamo in una fase delicata, dove i segni del biologico sono ancora positivi, ma gli elementi, i segnali di una certa difficoltà comunque stanno emergendo. Bisogna impostare strategie e obiettivi chiari. Noi abbiamo indicato nella semplificazione per gli agricoltori, nella ricerca e innovazione sul bio e contrasto al cambiamento climatico, nei distretti biologici, nel rapporto diretto produttori-cittadini gli elementi indispensabili per affrontare le sfide del futuro.”

Così Mariagrazia Mammuccini (Pres. Federbio) a margine della presentazione dell’ultima edizione del report “Bio In Cifre” organizzato da Ismea a Bracciano (Rm).

“Ma gli stimoli che sono venuti da tutta la discussione rispetto anche alla sostenibilità, all'uso dell'acqua, al marchio del made in Italy bio, ad alcune emergenze che comunque dobbiamo affrontare, sono stati molto interessanti. Credo che ci possano essere le condizioni per fare dei passi in avanti con obiettivi unitari tra le diverse associazioni. E soprattutto abbiamo avuto una conclusione da parte del sottosegretario che dimostra una grande sensibilità, un grande ascolto di tutte le associazioni, un rapporto costante con il territorio e soprattutto delle proposte costruttive per fare insieme passi in avanti che in questo momento sono assolutamente fondamentali.”