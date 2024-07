Biologico, Romano (Aiab): messo al centro agricoltori, ma serve aiuto su burocrazia e produzione. VIDEOINTERVISTA

“Le suggestioni che sono uscite sono un quadro sicuramente interessante e sicuramente positivo del settore, con tante criticità sulle quali dobbiamo lavorare e sulle quali non ci possiamo assolutamente fermare né tirare indietro. In particolare, noi come AIAB abbiamo rimesso al centro dei ragionamenti non il prodotto, ma gli agricoltori, gli agricoltori che attualmente vivono una situazione decisamente complessa e con un carico burocratico importante. Vanno aiutati a produrre meglio e con più efficienza e in un contesto appunto sempre di garanzia per il prodotto finale, per il consumatore.”

Così Giuseppe Romano, Aiab, a margine della presentazione dell’ultima edizione del report “Bio In Cifre” organizzato da Ismea a Bracciano (Rm).