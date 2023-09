Birra Peroni completa il rinnovamento degli uffici romani: 5 milioni per mettere al centro le persone e ridurre impatto ambientale

Dopo l’inaugurazione dei nuovi uffici lo scorso anno, è stata completata ieri la seconda ed ultima fase della ristrutturazione della sede direzionale di Birra Peroni a Roma, cheha riguardato l’apertura del nuovo ristorante aziendale e di una moderna area multifunzionale. Grazie ad un investimento di più di 5 milioni di euro, il complesso è stato così completamente riqualificatonel corso degli ultimi due anni trasformandosi da semplice luogo di lavoro a spazio di aggregazione che stimola l’interazione, la condivisione e lo scambio di idee.

Con il completamento di questo intervento Birra Peroni conferma una sempre maggiore attenzione alla conciliazione tra esigenze lavorative e personali così come al benessere fisico e psicologicodelle sue persone: il nuovo ristorante aziendale, oltre ad un ambiente più accogliente, offre un menu ancora più sano, completo e variegato, e diventa, insieme allo spazio multifunzionale, un nodo centrale nella vita dell’organizzazione in grado di rispondere a diverse necessità, siano esse legate alla socializzazione, al relax, ma anche al lavoro, alla formazione o agli eventi. Inoltre, anche questa fase dei lavori ha avuto tra gli obiettivi principali il miglioramento delle performance di sostenibilitàdell’azienda. Gli interventi realizzati infatti contribuiranno a ridurre del 45% i consumi idrici, del 35% quelli energetici e del 33% le emissioni di CO2, offrendo così un supporto importante nel percorso verso la certificazione Leed di livello gold e verso l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030 dell’azienda.

“Questo progetto è molto più di un semplice restyling, è una tappa fondamentale del percorso di evoluzione di Birra Peroni che abbiamo intrapreso qualche anno fa, partendo proprio dalla cultura aziendale e dalle iniziative per le persone” - dichiara Enrico Galasso, Presidente e Amministratore Delegato di Birra Peroni –“Il purpose che ci siamo dati in questo percorso è quello di “Creare connessioni di valore” e volevamo che gli spazi in cui ogni giorno ci incontriamo lo rappresentassero in pieno. Il nostro obiettivo è fare di Birra Peroni molto più di un semplice luogo di lavoro, vogliamo che sia il “Place to Be(er)”, uno spazio di incontro aperto, inclusivo, sostenibile, compatibile con le nuove necessità e con modelli lavorativi sempre più flessibili e ibridi, in cui vengano favoriti gli incontri e gli scambi e ognuno possa lavorare e creare connessioni di valore assecondando le proprie esigenze e peculiarità”

L’intero progetto è stato curato da GBPA Architects degli architetti Antonio Gioli e Federica De Leva, in partnership con lo studio REVALUE dell’architetto Cristiana Cutrona. Nella realizzazione si sono avvicendate Tétris, coinvolta nella prima fase completata lo scorso anno, e Constructors che ha portato a termine con successo gli interventi della seconda fase, Sodexo ha curato l’allestimento della cucina e del free-flow.

Guidata dal suo purpose di “Creare connessioni di valore”, insieme a tutto il Gruppo Asahi di cui è parte, Birra Peroni è impegnata nel generare un impatto positivo per il pianeta ed offrire un’esperienza inclusiva per le persone e la società. Con la sua produzione annua che supera i 7 milioni di ettolitri di birra, di cui 2 per il mercato estero, è tra le maggiori realtà del Paese con brand ormai simbolo del Made in Italy nel mondo, grazie alla passione delle oltre 750 persone che ne fanno parte, divise tra uffici, forza vendita, 3 stabilimenti – Bari, Roma, Padova - e la malteria di Pomezia. Focalizzandosi su aree in cui può avere un impatto, Birra Peroni aderisce inoltre ai Sustainable Development Goals sanciti dall'Onu con “Legacy 2030”, il programma che impegna tutte le aziende del Gruppo Asahi al raggiungimento di obiettivi sfidanti in termini di emissioni, approvvigionamento sostenibile, consumo di acqua, packaging, DE&I e consumo responsabile.

Birra Peroni produce e vende alcuni dei più popolari e amati brand di birra, sia in Italia sia nel mondo: PERONI, PERONI NASTRO AZZURRO, PERONI NASTRO AZZURRO STILE CAPRI, PERONI NASTRO AZZURO 0.0, TOURTEL, ASAHI SUPER DRY, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, PERONI GRAN RISERVA BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI NON FILTRATA PERONI SENZA GLUTINE, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, ITALA PILSEN, RAFFO, WUHRER, KOZEL, PILSNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, MEANTIME, ST. BENOIT, FULLER’S.