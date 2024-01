Crealis. Wine & Spirits, debuttano in Italia le capsule che si illuminano al buio

Il 2024 si veste di luce e trasporta la wine & spirits experience in un universo tutto fluo, a partire dal packaging. A far brillare le bottiglie, Crealis Glow, nuova tecnologia di stampa per capsule, capsuloni e tappi a vite realizzata dall’omonimo Gruppo che consente di illuminare marchi o messaggi al buio esponendo la bottiglia alle luci UV tipicamente usate nelle discoteche e nei locali. Già pronto per il debutto sul mercato italiano, Crealis Glow è pensato per i capsuloni Premium, le capsule Elite e i tappi a vite ed è disponibile nelle 5 tonalità fluorescenti rosa, verde, giallo, arancione e trasparente. In futuro verrà commercializzato anche all’estero.

“Si tratta di un concept sviluppato per massimizzare l’impatto esperienziale – spiega Isabelle Gruard, Group Marketing Director –. Crealis Glow, infatti, non è solo una finitura di grande impatto visivo: consente di illuminare dettagli, di svelare un messaggio nascosto invisibile alla luce del giorno, trasforma il singolo prodotto in un punto di attenzione e, non da ultimo, è instagrammabile. Vogliamo rispondere da un lato alla ritrovata voglia di Millennials e GenZ di vivere la vita notturna e condividerla sui social, dall’altro all’esigenza dei produttori di trovare sempre nuove formule comunicative ed espressive. Questa proposta – conclude Gruard – è particolarmente adatta a quei segmenti di mercato in cui il drink è fortemente associato all’immagine e allo status o in contesti di consumo con servizi VIP”.