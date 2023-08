Cubetti Speck Alto Adige IGP di Recla: la tradizione degli “Amici in cucina” incontra la novità del pack e una nuova campagna digitale

Recla rilancia i cubetti di Speck Alto Adige IGP della linea “Amici in cucina”, con un packaging semitrasparente che risalta tra gli scaffali grazie ad una forte personalità data dalla trasparenza che è volta a mostrare la qualità del prodotto. Recla vuole differenziarsi dai competitor, alleggerendo la grafica delle confezioni e facendole risultare moderne e contemporanee. I colori utilizzati sono quelli distintivi del marchio che invitano e invogliano l’acquisto del prodotto.

Dallo Speck Alto Adige IGP Recla, otteniamo questi piccoli e pratici cubetti, disponibili nella pratica confezione in vaschetta da 100g che ti permetterà di avere in frigo un prodotto freschissimo e pronto all’uso. Teneri e delicati al naturale, croccanti e gustosi se saltati in padella.

La versatilità dei cubetti di speck di Recla stimola la fantasia nella ricettazione, rendendoli un ingrediente indispensabile in cucina sia per ricette classiche che moderne, per arricchire i primi piatti oppure quelli ripieni, come la torta salata, il pane e le focacce.

Il logo Recla, la firma della famiglia, da ben tre generazioni è garanzia di eccellenza e di alta qualità.

La famiglia Recla è uno dei 28 produttori di Speck Alto Adige IGP e la sua produzione è garantita dal marchio “Indicazione Geografica Protetta” (IGP). Per diventare Speck Alto Adige IGP, Recla segue scrupolosamente i passaggi fondamentali che ne garantiscono l’autenticità, come da tradizione, iniziando con la selezione delle migliori cosce di suino di prima qualità che vengono speziate utilizzando la ricetta segreta di famiglia. L’affumicatura con il legno di faggio è leggera e delicata, e la tipica stagionatura di almeno 22 settimane avviene all’aperto, dove l’aria fresca della Val Venosta garantisce un risultato eccezionale.

Dal primo settembre inizia la campagna digitale di Recla a livello nazionale riguardante la gamma degli “Amici in cucina”. In contemporanea e a supporto di questa nuova campagna digitale, continuerà la campagna stampa sulle maggiori testate nazionali con l’obiettivo di far conoscere lo Speck Recla e il suo uso, l’autentico legame con il territorio e l’attenta selezione della carne. In questo modo l’azienda sceglie di mantenere viva la comunicazione con i consumatori attraverso più piattaforme.

Di seguito il link per visionare il video per la campagna digitale su Youtube: Amici in Cucina - YouTube

In Val Venosta, presso Silandro (BZ), tra i ghiacciai del gruppo Ortles e il massiccio della Palla Bianca si trova l’azienda Recla: una storia di famiglia nata all’inizio del 1900 e giunta oggi alla terza generazione.

Recla è uno dei maggiori produttori dell’originale Speck Alto Adige IGP e altre specialità quali würstel, prosciutti cotti e prodotti precotti, tutti garantiti da una lavorazione artigianale, attenta e controllata. Sinonimo di qualità, innovazione e sicurezza, Recla vanta uno stabilimento all’avanguardia e numerose certificazioni, tra cui IFS, BRC, Mc Donalds e nel 2004 ha ottenuto la USDA, l’abilitazione all’esportazione per gli Stati Uniti.