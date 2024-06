Europee, dal cibo sintetico alla riduzione della zootecnia. Ecco gli eletti in Ue che dicono Si

All'indomani delle votazioni europee si fanno i conti in casa su chi andrà in Europa a rappresentare le istanze del settore agroalimentare italiano, dalla tutela del reddito degli agricoltori fino alle questioni più polarizzanti che riguardano Pac, zootecnia e cibo sintetico. Temi che delineeranno, insieme alla questione Tea, non solo la politica agricola del futuro ma anche quella del più immediato presente.

Particolare attenzione dovrà poi essere rivolta alla tutela animale, con opinione pubblica e cittadini sempre più informati e consapevoli, ed è a tale scopo che le principali associazioni animaliste italiane hanno delineato un manifesto di dieci punti chiedendo alla politica italiana impegni concreti per la tutela animale in Europa.

Sono però due i punti critici della campagna “Vote for Animals” -coordinata in Italia da Animal Law Italia, CIWF Italia, Essere Animali e LAV, a cui aderiscono anche Animal Equality Italia, Animalisti Italiani, ENPA, LAC, Leidaa, LNDC Animal Protection, Save the Dogs- ossia il punto 4) Transizione verso un’alimentazione vegetale ed il punto 5) Revisione della Politica Agricola Comune e aiuti alla riconversione delle aziende zootecniche.

"Non si tratta dunque di singoli provvedimenti, ma di un vero e proprio cambio di paradigma, per plasmare il futuro dell’Europa e del nostro pianeta" scrivono le organizzazioni, la cui iniziativa aderisce a Vote for Animals 2024, campagna europea coordinata da "Eurogroup for Animals".

Nello specifico i punti in oggetto così recitano:

4. Transizione verso un’alimentazione vegetale

Sostegno a una Politica europea dell’alimentazione che favorisca il cibo ad alto contenuto di benessere animale, produzioni vegetali e prodotti animali dall’agricoltura cellulare nonché un’etichettatura che riporti i metodi di produzione. Per ragioni ambientali, di salute pubblica oltre che di benessere animale, moratoria sull’apertura di nuovi allevamenti intensivi a partire dal 2030.

5. Revisione della Politica Agricola Comune e aiuti alla riconversione delle aziende zootecniche

Attuazione di una politica commerciale in cui i prodotti importati abbiano standard di benessere animale pari o superiori a quelli realizzati nell’Unione europea. Revisione della Politica Agricola Comune con l’adozione di opportuni strumenti legislativi ed economici per favorire in tempi rapidi la riconversione delle aziende zootecniche verso forme più sostenibili, partendo dall’eliminazione dell’uso delle gabbie e dalla riduzione del numero degli animali allevati.

Ma chi sono i prossimi Europarlamentari che hanno aderito ai due punti in questione?

Fratelli d'Italia:

Tra gli eletti di Fratelli d'Italia nessuno ha preso parte all'iniziativa o aderito ad alcuno dei dieci punti.

Forza Italia:

Salvatore De Meo (aderisce al punto 5)

Lega:

Nessuno tra gli eletti ha preso parte all'iniziativa o aderito ad alcuno dei dieci punti.

Partito Democratico:

Alessandro Zan (aderisce a tutti i punti)

Brando Benifei (aderisce a tutti i punti)

Georgia Tramacere (aderisce a tutti i punti)

Movimento 5 Stelle:

Gaetano Pedullà (aderisce a tutti i punti)

Carolina Morace (aderisce a tutti i punti)

Mario Furore (aderisce a tutti i punti)

Gianluca Ferrara (aderisce a tutti i punti)

Pasquale Tridico (aderisce a tutti i punti)

Alleanza Verdi e Sinistra:

Mimmo Lucano (aderisce a tutti i punti)

Ignazio Marino (aderisce a tutti i punti)

Francesco Borrelli (aderisce a tutti i punti)

Benedetta Scuderi (aderisce a tutti i punti)

Cristina Guarda (aderisce a tutti i punti)

