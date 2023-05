Festa del Bio, Zanoni (AssoBio): Il consumo di Bio in Italia, i numeri sono incoraggianti. VIDEOINTERVISTA

"Per noi è stata una settimana molto importante, anche se la prima in questo senso. Ci auguriamo che poi nei prossimi anni possa diventare un momento continuativo e che possa incrementare anche il numero di attività che vengono svolte. Quest'anno ci sono stati alcune catene di supermercati molto importanti Coop, Carrefour, il gruppo Pam, il gruppo NaturaSì che nei loro punti vendita hanno presentato i prodotti biologici".

Così Roberto Zanoni, presidente AssoBio, in occasione della Festa del Bio organizzata oggi a Roma.

"Ma non c'è stata solo un discorso promozionale. Ci sono state anche attività culturali, degli incontri. Per esempio a Sansepolcro c'è stato l'incontro di tutti i trasformatori biologici europei e l'assemblea di questa sezione. Poi abbiamo avuto dei ristoranti specialmente nella città di Roma che proprio mercoledì hanno fatto assaggiare e hanno promosso i prodotti dell'agricoltura biologica.

Ieri abbiamo presentato alla Confcommercio qui a Roma una ricerca sviluppata da ISMEA con la collaborazione di FIPE e di Assobio che ha dimostrato quanto i consumi fuori casa stiano crescendo. In Italia noi adesso abbiamo ancora una situazione abbastanza statica dei consumi negli ultimi mesi a livello biologico abbiamo un pro capite ancora abbastanza limitato in confronto di molte nazioni europee: parliamo di un 64€ contro per persona, contro i 180 di Francia e Germania contro i 400 di Svizzera e Danimarca.

Però ieri è stato dimostrato che mentre i consumi in casa sono abbastanza statici, i consumi fuori casa stanno decisamente sviluppandosi e crescendo: ben il 55% dei bar e il 68% dei ristoranti durante l'anno utilizzano prodotti biologici. Questi dati ci danno molto conforto e ci fanno pensare che il pro capite sia decisamente in sviluppo. l'Italia è una nazione molto forte per quanto riguarda la produzione: abbiamo 17,4% dei terreni biologici, abbiamo 86.000 operatori (primi in Europa), siamo i maggiori esportatori di prodotti biologici insieme agli Stati Uniti con 3 mld e 300 milioni con un incremento del 16%. In confronto all'anno scorso non siamo ancora dei bravi consumatori ma i dati che sono emersi in questa settimana e specialmente ieri sul consumo fuoricasa ci fanno decisamente ben sperare".