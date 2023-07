Fruttagel: il Bilancio 2022 chiude in crescita con buoni utili. Stanislao Fabbrino confermato Presidente e Paolo Cristofori nominato Direttore Generale

Lo scorso 25 maggio si è tenuta l’Assemblea per l’approvazione del bilancio inerente all’esercizio 2022 di Fruttagel. L’Assemblea, inizialmente fissata per il giorno 19 maggio, è stata posticipata a causa dell’alluvione che ha colpito tutta la Romagna e la stessa Fruttagel, anche se non con effetti diretti sul proprio stabilimento di Alfonsine.

Il fatturato 2022 si è attestato a oltre 146,7 milioni di euro, in crescita rispetto al budget dell’esercizio stesso per effetto degli incrementi dei prezzi di listino ottenuti nel corso dell’anno, necessari per far fronte all’esponenziale incremento dei costi energetici, delle materie prime e degli imballi. A volume, al contrario, si è registrata una leggera contrazione delle vendite, determinata sia da un calo dei consumi sul mondo grocery e di largo consumo confezionato sia da una minore disponibilità di materia prima in ambito prodotti surgelati.

Nonostante le difficoltà legate all’andamento dei costi e alle problematiche a livello organizzativo e di pianificazione delle produzioni a causa della carenza di materie prime dovute alla siccità e nonostante i ritardi e le difficoltà nell’approvvigionamento di imballi, ricambistiche e materiali dovute al conflitto in Ucraina, l’azienda di Alfonsine ha chiuso l’esercizio 2022 con un buon utile.

Nel corso dell’Assemblea di maggio e nel successivo CDA del mese di giugno Fruttagel ha presentato una revisione del proprio budget per l’esercizio 2023, resasi necessaria a causa delle conseguenze dell’alluvione che, oltre ad aver determinato la perdita di oltre 2.000 tonnellate di prodotto surgelato stoccate presso le celle dell’Azienda Irfa a Sant’Agata sul Santerno (completamente alluvionata), hanno inciso sia sulle campagne di raccolta in corso sia su quelle in previsione nei prossimi mesi, con una riduzione significativa dei quantitativi di piselli, fagiolini, borlotti e pomodori. Il nuovo budget per l’esercizio in corso è stato rideterminato in 157 milioni di euro, con una riduzione di circa 8 milioni di rispetto al budget originario, conservando tuttavia una previsione positiva di chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per confermare all’unanimità alla guida di Fruttagel il Presidente e Amministratore Delegato Ing. Stanislao Giuseppe Fabbrino anche per il prossimo mandato. Il CDA di giugno, su proposta dello stesso Fabbrino, ha poi approvato la nomina a Direttore Generale di Fruttagel del Dott. Paolo Cristofori, già Direttore Operativo dell’azienda.

-------------------------------

Fruttagel

Fruttagel è un’azienda cooperativa di trasformazione agroindustriale fondata ad Alfonsine nel 1994 e attiva nella produzione di bevande a base di frutta e di legumi/cereali, derivati del pomodoro e ortaggi surgelati. Segue tutte le fasi della filiera dal campo al consumatore, lavorando prodotti ortofrutticoli da agricoltura integrata e biologica in larga parte conferiti dai propri soci. I prodotti realizzati da Fruttagel arrivano al consumatore finale mediante la GDO e i servizi di ristorazione collettiva e commerciale, a marchio dei distributori e con marchi della cooperativa. Fruttagel impiega circa 700 lavoratori nella sede principale di Alfonsine e ha un altro stabilimento produttivo a Larino (CB) con un organico di circa 150 persone. Nel 2021 ha raggiunto un fatturato di 132,3 milioni di euro. Fruttagel è inoltre socio fondatore del Consorzio Almaverde Bio. Fruttagel dal 2006 rendiconta le sue attività nel Bilancio Sociale e orienta le sue strategie nel rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dall’Agenda ONU 2030.