Granarolo Baby sbarca in Cina

Granarolo S.p.A. lancia ufficialmente in Cina Granarolo Baby, la versione internazionale della linea distintiva nel segno dell’innovazione dedicata al mondo dell’infanzia,per accompagnare i bambini da 0 a 3 anni e oltre.

L’occasione è stata la partecipazione a CBME - Children, Baby and Maternity Expo, la più importante fiera dedicata alla maternità del mondo, che si è tenuta a giugno 2023 a Shanghai, dove il Gruppo ha presentato la gamma completa di prodotti liquidi per l'infanzia (0-6 mesi, 6-12 mesi, 1-3 anni), fatti in Italia con latte 100% italiano dei soci-allevatori della filiera Granarolo, con formulazioni studiate appositamente per il mercato cinese.

I prodotti lanciati al momento sono:

Latte per lattanti UHT stage 1 (0-6 mesi) in formato 6x100ml

Latte per lattanti UHT stage 2 (6-12 mesi) in formato 6x200ml

Latte per lattanti UHT stage 3 (1-3 anni) in formato 6x200ml

Granarolo è l’unica azienda italiana ad avere uno stabilimento certificato dalle autorità cinesi per l’esportazione di latti per l’infanzia. Durante la fiera, consumatori e addetti ai lavori hanno potuto valutare ed assaggiare i prodotti, che hanno riscosso grande successo grazie al profilo organolettico caratterizzato dall’utilizzo di latte alta qualità, distinguendosi nettamente dalle altre tipologie presenti sul mercato.

Granarolo Baby ha inoltre un ulteriore punto di distintività rispetto all’offerta, sia locale sia internazionale, di formule in polvere poiché è in forma liquida ready-to-feed e dunque molto pratico per le famiglie cinesi, che hanno particolarmente apprezzato questa caratteristica.

Nel contesto della manifestazione, i rappresentanti del Gruppo sono stati intervistati da SINA news, la parent company di WEIBO, equivalente cinese di Twitter, e sono state pubblicate le interviste sulla pagina dedicata al mondo “mother and child care” seguita da oltre 1,3 milioni di follower.

A supporto del lancio della gamma, è stata aperta la pagina di Granarolo sul canale social cineseWeChat, l’app per chattare e fare acquisti, dove verranno postate comunicazioni sul brand, il mondo dell’infanzia, l’ingredientistica e i formaggi Granarolo, mentre è in via di apertura l’account su Little Red Book (Xiaohongshu), equivalente di Instagram, dove verranno ingaggiate influencer, key opinion leader e key opinion consumer/customer attraverso live streaming e altre collaborazioni.

Tra le altre attività previste, saranno organizzate una serie di giornate di in-store promotion in importanti catene di babystore nelle principali città per presentare la gamma prodotti alle famiglie con assaggi, sessioni di domande e risposte e condivisioni social.