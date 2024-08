Granchio blu, Prandini: bene nomina commissario per avere un unico interlocutore. VIDEOINTERVISTA

Roma - “La posizione di Coldiretti è stata quella di chiedere alle istituzioni un intervento tempestivo rispetto ai danni che le aziende stanno subendo ormai da più anni, e soprattutto con un danno continuo che tende ad aumentare rispetto alla mancanza poi di prodotto all'interno delle filiere legate anche al commercio del settore ittico. La nomina oggi del commissario diventa di grande importanza per due aspetti: intanto da ora c’è un unico interlocutore, e il secondo, ancor più importante, è relativo agli aspetti di carattere burocratico per arrivare a dare le risorse economiche alle nostre imprese rispetto ai danni subiti, ma soprattutto per la ripartenza di quello che è un comparto di fondamentale importanza.”

Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della conferenza stampa per la nomina del Commissario straordinario Granchio Blu.

“Mai come oggi il settore della pesca può ricoprire un ruolo strategico per l'intera filiera agroalimentare. In tutto questo, ovviamente c'è un tema legato all'emergenza, ma noi ci auguriamo che ci possa essere anche la possibilità di iniziare a fare una strategia seria per quanto riguarda l'intero comparto ittico nel Paese Italia. Il granchio blu ad oggi ha causato un danno superiore ai 100 milioni di euro. A fronte di questo però la cosa importante è ripartire e dare certezza alle imprese che fino a oggi sono mancate.

La possibilità di avere, ripeto, un unico interlocutore è di fondamentale importanza e quindi plaudiamo la scelta del Governo e del Ministero di aver individuato una persona competente che conosce in modo attento e puntuale il settore della pesca e ci auguriamo appunto che queste risposte potranno essere già date nelle prossime settimane.”