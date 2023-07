Il Bio a raccolta, Prandini: obiettivo arrivare a indicazione sulle confezioni con la provenienza per stato membro. VIDEOINTERVISTA

“Il biologico può essere una grande opportunità di scelta ai cittadini e ai consumatori, nella giusta consapevolezza della provenienza del prodotto. La nostra battaglia è di arrivare ad una indicazione sulle confezioni con la provenienza per stato membro, al di là della tipologia di prodotto, per creare condizioni per una giusta informazioni e cultura”.

Così ad AGRICOLAE Etttore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell’incontro “Il bio a raccolta” organizzato a Palazzo Rospigliosi a Roma.

“Parlare di biologico e biodinamico non significa contestare l’agricoltura tradizionale: sono modelli produttivi diversi: dobbiamo dare la possibilità che nelle mense pubbliche ci siano prodotti italiani, questa è la sfida da portare avanti. Potranno essere biologici, ma in gran parte sono tradizionali. Oggi spesso questo non avviene, perché non c’è alcuna informazione sulla provenienza ed è indispensabile educare le nuove generazioni su tutto questo”.