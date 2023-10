Italia del Gusto accoglie tre nuove imprese e porta le eccellenze italiane ad Anuga 2023

Si rafforza ulteriormente la compagine di Italia del Gusto, il Consorzio che rappresenta decine fra le imprese più affermate, selezionate per la qualità dei prodotti e l’importanza della marca. L’associazione registra infatti l’ingresso di tre nuovi membri prestigiosi quali Amadori, Arte Bianca e Bauli che vanno ad aggiungersi alle trenta aziende leader del settore già consorziate.

“L’ingresso in Italia del Gusto di tre nuovi soggetti dell’imprenditoria italiana è una grande iniezione di fiducia per tutti noi perché lavorando insieme e unendo le forze avremo la possibilità di promuovere il made in Italy con maggiore efficacia, in uno scenario globale così competitivo e complesso” ha commentato il Presidente di Italia del Gusto Giacomo Ponti.

Tre adesioni che confermano lo sviluppo del network delle eccellenze della gastronomia italiana nell’ottica di accrescere le sinergie nel comparto e di consolidare la posizione competitiva sui mercati internazionali.

Eccellenze italiane che saranno inoltre protagoniste in occasione di Anuga 2023, la principale fiera al mondo per il comparto alimentare e delle bevande al via da sabato a Colonia. Un appuntamento che vedrà la presenza di Italia del Gusto con uno spazio espositivo dedicato alla valorizzazione dei migliori prodotti dell’industria alimentare italiana e allo sviluppo delle relazioni di business con gli operatori internazionali del settore.

La fiera Anuga 2023

Quest’anno la fiera leader del settore alimentare si annuncia un appuntamento con un deciso focus sul tema della crescita sostenibile. Una scelta di campo che convoglierà l'attenzione sull'impegno e sulle soluzioni delle aziende del comparto alimentare.

Il Consorzio Italia del Gusto

Italia del Gusto è il primo consorzio privato di imprese operanti nel settore alimentare e vinicolo italiano, i cui soci sono selezionati per la qualità dei prodotti e l’importanza della marca. Fondato nel 2006, il Consorzio ha come missione quella di aiutare le aziende consorziate a migliorare la propria posizione competitiva sui mercati internazionali, rafforzandone l’immagine come aziende produttrici di prodotti alimentari di elevata qualità. Italia del Gusto svolge attività di marketing, promozione e comunicazione globale, partecipazione a fiere internazionali, sostegno nella creazione di partnership e sinergie tra i membri e supporta le aziende consorziate nella commercializzazione dei propri prodotti tanto verso il canale retail che verso quello della ristorazione. Ad oggi conta trentatré aziende per trentasei brand ognuno leader in un particolare segmento di mercato e due leader nel comparto vino. Il fatturato aggregato ammonta a oltre 25 miliardi di euro.