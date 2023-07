Legge natura, Aiab: non esiste contrapposizione tra agricoltura e ambiente. Il bio è il punto di contatto

“La legge approvata ieri dal Parlamento Europeo sul ripristino della natura sta facendo molto discutere, ma è importante evidenziare un aspetto cruciale: tra ambiente e agricoltura non c’è nessuna contrapposizione e non bisogna cadere in questo dualismo inesistente. In particolare, esiste un punto di contatto e di unione molto preciso tra questi due aspetti, ed è l’agricoltura biologica”.



È quanto dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).