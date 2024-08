Masaf, il Cavaliere della Repubblica Marco Bruschini alla Promozione: “concertazione e condivisione alla base dei rapporti con tutti gli interlocutori”

Roma - Sarà Marco Bruschini ad occuparsi di Ocm vino. Con un passato dirigenziale all’Enit e all’Atim, Agenzia Regionale per Turismo e Internazionalizzazione delle Marche. Bruschini andrà a ricoprire, all’interno dell'Ufficio Affari Generali e Bilancio (Agebil) della Nicolazzi, la direzione dell'Ufficio Agebil III, ovvero la promozione, comunicazione e valorizzazione al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste guidato da Francesco Lollobrigida. Compreso l'Ocm vino che è stato fino ad aprile sotto la gestione di Isabella Verardi.

"La concertazione e la condivisione delle scelte saranno alla base dei rapporti con tutti gli interlocutori al fine anche di fornire un'immagine di un ministero utile e vicino ai cittadini, così come ai produttori e alle imprese", spiega Bruschini ad AGRICOLAE.

Un'esperienza di lungo corso quella del nuovo direttore Abigel III di via Venti Settembre già Cavaliere della Repubblica Italiana, che si occuperà anche del G7 di Ortigia a settembre.

Competenze: Attività di promozione dei prodotti di qualità agricoli ed agroalimentari e dei prodotti a indicazione geografica (DOP, IGP, STG) in coordinamento con la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare; supporto al Direttore generale nel coordinamento delle attività di promozione di competenza delle altre strutture del Ministero; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilità per i consumatori; attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; informazione e comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media; attività di comunicazione relative al Piano strategico della PAC; programma destinato alle scuole di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, attuazione intervento di promozione nei Paesi terzi del Piano strategico della PAC nel settore vitivinicolo; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito europeo e internazionale, anche ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014; attività previste in attuazione dei contributi a favore delle produzioni mediterranee di qualità ai sensi dell'art.1/ter, comma 2, lettera c) della legge 11 novembre 2005, n. 231; valorizzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli tipici, e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del mezzogiorno interno, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; attività relative alla promozione di piccoli eventi a carattere territoriale.

Bruschini ha curato la realizzazione di 36 eventi istituzionali di promozione delle eccellenze del Made in Italy nei mercati internazionali, di 22 eventi sportivi a livello internazionale con il Comune di Roma, la Provincia di Roma, l’ENIT e ACI, ha partecipato a 230 missioni istituzionali all’estero, di cui 33 nella città di Mosca, 16 a Berlino, 14 a Londra, 10 a New York, 9 a Parigi e Madrid, 6 a San Pietroburgo e 5 a Kiev, in India, in Cina, negli Emirati Arabi, sviluppando una rete di relazioni con gli Uffici del MAECI, dell’ICE, del CONI, delle Camere di Commercio Italiane all’estero e con i referenti istituzionali stranieri sia a livello locale che nazionale nei campi del turismo, della promozione del territorio, degli eventi sportivi, della moda e dello spettacolo.

Ha inoltre curato l'organizzazione nel 2021 del summit dei capi di Stato e di governo del G20 alla Nuvola di Fuksas. E dal 2022 al 2024 ha cambiato - come direttore generale dell'Atim - la percezione internazionale della Regione Marche affermando il brand identificativo "Let's Marche" e assicurandosi Tamberi come testimnial della Regione.

Dal 2010 al 2015 è stato componente del Comitato di Valutazione Ospitalità Italiana che riconosce ai ristoranti italiani nel mondo il marchio di qualità. Il Comitato è composto da membri del Ministero del Turismo, Mise, Unioncamere, FIPE, CIA, Feder Alimentari. Dal 01 aprile 2011 al 31 maggio 2013 è stato direttore ad interim della Direzione di Area di Mosca dell’ENIT, con la responsabilità su tutti i Paesi dell’Ex Unione Sovietica. Dal 2 dicembre 2011 al 31 gennaio 2013 è stato direttore ad interim della Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione, Controllo e Sviluppo Attività dell’ENIT dove è stato anche sostituto Direttore Generale e Direttore Generale facente funzioni.

Dal 01 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 è stato direttore ad interim della Direzione di Area di Parigi con responsabilità su Spagna e Portogallo. Dal 01 gennaio 2014 al 16 aprile 2015 è direttore ad interim della Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio e dal 15 settembre 2016 al 31 agosto 2020 è stato Responsabile del Progetto Politiche del Turismo e promozione dell’Automobile Club d’Italia.

Da luglio 2018 è anche responsabile Internazionalizzazione Eventi Sportivi e Formula Uno e dal settembre 2019 è anche Responsabile dei rapporti e degli eventi fra ACI ed ENIT per la promozione del turismo domestico ed internazionale e degli eventi sportivi storici organizzati dall’ACI, in sinergia con la “Struttura di Missione progetti comunitari per automotive e turismo” ed il tavolo permanente sul turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal 1 settembre 2020 al 18 settembre 2022 è Direttore dell’Ufficio Progetti e Promozione Turistica dell’Automobile Club Italia e dal 27 aprile al 31 ottobre 2021 è consulente di EUR S.p.A., società pubblica di proprietà MEF – Comune di Roma, per il coordinamento organizzativo, relazioni internazionali ed interfaccia con la Struttura di Missione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del summit dei Capi di Stato e di Governo del G20.

AGRICOLAE pubblica qui di seguito il DECRETO

