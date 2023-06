Pernigotti e Walcor svelano i nuovi prodotti autunno-inverno 2023

Pernigotti e Walcor svelano le novità per la stagione autunno-inverno 2023. Durante il Sales Meeting che si è appena svolto presso la location di Casa Gessi in via Manzoni a Milano, le due aziende dolciarie controllate da JP Morgan hanno presentato alla rete vendita nazionale le strategie per il rinnovo di brand, package, comunicazione e distribuzione, oltre a tutti i nuovi prodotti previsti sugli scaffali a partire dal prossimo mese di settembre. “Le nostre due aziende si preparano a portare nei punti vendita di tutta Italia una ventata di grande novità, con nuovi colori e grafiche per le confezioni e anche prodotti con ricette esclusive e ingredienti selezionati”, ha dichiarato Luigi Leonetti, direttore commerciale di Pernigotti e Walcor. “I nuovi package Pernigotti sono frutto di una contaminazione con il mondo del design, allo scopo di portare innovazione e freschezza di stile in un settore ancorato a stilemi molto tradizionali. Dal prossimo autunno, sugli scaffali i nuovi prodotti Pernigotti si faranno notare dai consumatori. Siamo pronti a lanciare un nuovo mondo per gli appassionati del cioccolato”.

Durante il meeting, Pernigotti ha illustrato le strategie per il rilancio dell’azienda, a partire dal rebranding con il logo rinnovato e la nuovissima linea grafica per le confezioni e gli incarti. L’azienda riparte con un’ottima eredità: la notorietà del brand Pernigotti rimane molto alta tra i consumatori italiani e, in particolare, i prodotti al cioccolato gianduia sono ritenuti i migliori sul mercato secondo una ricerca sulla marca realizzata a dicembre 2022. Sono state inoltre annunciate le novità per le praline iconiche, il Gianduiotto e il Cremino, che hanno visto un miglioramento della ricetta con l’impiego esclusivo di nocciole italiane. Novità anche per il Gianduia spalmabile, i torroncini Cherubini e Pepitas, i Torroni e i Nocciolati Pernigotti e le stecche Pepitas. Pianificata un’importante attività di comunicazione e pubblicità, con il potenziamento dell’ufficio stampa e della presenza su web e social. Inoltre Pernigotti tornerà in tv con una campagna dedicata sui principali canali nazionali.

Anche Walcor ha presentato il rebranding con il passaggio ad un logo contemporaneo dal taglio grafico mosso. E’ stata anche rivista la grafica dei package, utilizzando i codici di comunicazione riconosciuti dalla cosiddetta “Generazione Z”, abituata a personaggi tridimensionali e interattivi. In particolare, è stato presentato il restyling di tutta la linea Horrorween, con l’aggiunta di un nuovo sacchetto porta-dolcetti dedicato alla notte di Halloween. Per la festa del Natale, sarà lanciata la novità delle monete di cioccolato bianco con il conio britannico, presenti per la prima volta sul mercato italiano dopo il successo su quello estero, e anche di nuovi calendari dell’Avvento con cioccolatini. Per la Befana, è stato illustrato un completo rinnovo della proposta commerciale, che vedrà un nuovo design delle calze, un nuova composizione di dolcetti con l’introduzione dello snack Cremino Pernigotti e formati innovativi adatti a tutti i punti vendita. Previsti infine un gran numero di nuovi prodotti con le licenze più amate da bambini e teenager, tra cui Principesse, Dinosauri e Supereroi.