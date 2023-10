Pernigotti: il “nuovo” Gianduiotto torna sugli scaffali entro ottobre

Torna sugli scaffali l’iconico Gianduiotto della Pernigotti. Dopo le vicissitudini aziendali degli anni scorsi e l’acquisizione da parte di JP Morgan nell’ottobre 2022, la storica azienda dolciaria di Novi Ligure ha appena iniziato le consegne alla rete dei punti vendita in Italia dei suoi prodotti per la campagna autunno-inverno 2023. Nei mesi scorsi, Pernigotti aveva infatti avviato un importante piano di rilancio e riposizionamento, partito dal rebranding del marchio e da un nuovo packaging per tutta la linea produttiva. Grandi novità innanzitutto per le storiche praline, il Gianduiotto e il Cremino, che hanno ora una ricetta rinnovata con l’utilizzo solo di nocciole italiane e una grafica delle confezioni più moderna. Il Gianduiotto, con il cioccolatino caratterizzato da un esclusivo incarto color rame che ha sostituito quello dorato, sarà disponibile in tre versioni (classico, fondente e extra fondente 70%) in sacchetti da 140 g o in un sacchetto assortito da 300 g, mentre il Cremino sarà in due versioni (classico e fondente) sempre in sacchetti da 140 g.

Grande ritorno sugli scaffali anche per le stecche di cioccolato Pepitas, che saranno disponibili in tre versioni (classico, bianco e fondente) nei formati da 150 g e 250 g, oltre alle versioni XL da 1kg di Pepitas e Cremino in confezione regalo. Il Nocciolato Pernigotti sarà invece in vendita in due versioni da 250 g (classico e fondente 70%), mentre i Torroni Pernigotti avranno tre versioni da 135 g e da 235 g (classico alle mandorle, classico alla nocciola e morbido alla nocciola e alle mandorle), a cui si aggiungeranno i Torroni Ricoperti di cioccolato da 250 g. Grande ritorno anche per i Torroncini Pernigotti, assenti dal mercato da ben 4 anni, che saranno disponibili in tre versioni (classici alla nocciola o alla mandorla, morbidi alla nocciola e alla mandorla e ricoperti di cioccolato) in sacchetti da 117 g. Novità pure per le Creme Spalmabili Pernigotti,prodotte in Italia, che saranno in vendita in due versioni (gianduia classico e gianduia nero fondente) in barattoli da 330 g.

“L’intera offerta della Pernigotti è stata rinnovata, a partire dalle ricette e dalle confezioni, nell’ambito di un preciso piano di rilancio e di riposizionamento in Italia di questa marca storica, ma anche per sostenere il forte impegno alla conquista dei mercati internazionali”, ha dichiarato Luigi Leonetti, direttore commerciale di Pernigotti. “Siamo intervenuti proponendo nuovi assortimenti e nuovi formati per venire incontro alle esigenze e ai gusti dei consumatori, a partire dal nostro prodotto-icona, il Gianduiotto, ma anche nelle altre referenze che saranno disponibili sugli scaffali entro la fine di ottobre. La grande distribuzione sta premiando questo nostro impegno: abbiamo già riscontrato un aumento degli ordini per i nostri prodotti e anche un incremento dei punti vendita raggiunti su tutto il territorio nazionale”.