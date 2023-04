Pnrr, Odg Caramiello (M5S): su ulteriori risorse per contratti di filiera agroalimentare

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01089/035 presentato da CARAMIELLO Alessandro testo di Mercoledì 19 aprile 2023, seduta n. 90

La Camera,

premesso che:

esaminato il provvedimento in titolo, che reca disposizioni finalizzate a definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

considerato che:

nell'aprile 2022 è stato pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera del settore agroalimentare, e che la misura – notificata e autorizzata dall'UE – è finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR, con una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni (di cui, circa 350 utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie del IV bando e circa 850 milioni per il V bando);

i beneficiari di tale finanziamento sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione e l'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l'85 per cento del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera;

tale bando, la sui scadenza è stata fissata al 24 novembre 2022, ha avuto grande richiesta da parte delle imprese (circa 320 domande presentate), tanto che le disponibilità del Ministero allo stato attuale potrebbero finanziare forse un decimo delle domande pervenute;

le imprese che hanno partecipato al bando hanno presentato progetti dettagliati, proposte di investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; progetti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo; partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione;

garantire ulteriori risorse a questo bando, significherebbe rendere concreti questi progetti, già pronti ad essere attuati, garantire un futuro di innovazione e sostenibilità all'agricoltura e rendere efficaci le risorse garantite dal PNRR,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori finanziamenti, anche attraverso la riallocazione di risorse PNRR non ancora spese e in scadenza nel giugno 2026, atti a rendere realmente efficace il V bando per i Contratti di Filiera del settore agroalimentare e garantire così una spinta ulteriore al settore agricolo ed agroalimentare, anche al fine di promuovere politiche di innovazione e spinta alla sostenibilità in agricoltura, nonché sostenere l'accesso al settore alle giovani generazioni di imprenditori agricoli.

9/1089/35. Caramiello.