Ponti al Summer Fancy Food Show 2023 con l’Aceto di vino rose’

Un viaggio immersivo attraverso i sapori della cucina italiana, alla scoperta della tradizione plurisecolare dell’aceto. È questa l’esperienza che Pontiproporrà ai visitatori presso il proprio spazio all’interno del Padiglione italiano in occasione del Fancy Food Show, la più importante fiera del Nordamerica dedicata alle novità ed ai trend del mondo della gastronomia. La manifestazione, che si terrà a New York dal 25 al 27 giugno prossimo, vedrà l’incontro di buyer e operatori a livello internazionale, e sarà per Ponti l’occasione per raccontare al pubblico tutta la sua esperienza nella produzione di aceti, che si tramanda in famiglia da più di 230 anni.

“Siamo orgogliosi di presentare sia i nostri prodotti tradizionali che le novità. Il nostro impegno nell’utilizzare solo i migliori ingredienti, unito all’ampia gamma di gusti e varietà, rende Ponti l’alleato perfetto in cucina. Che tu sia un consumatore attento alla salute, un cuoco amatoriale o uno chef professionista, i nostri aceti aggiungono un tocco di versatilità ed esaltano in modo irresistibile il gusto di tutte le pietanze. Crediamo nel potere della trasparenza e dei sapori autentici, la nostra dedizione sta nel ricercare l’armonia perfetta tra vino, mosti, aria e legno, dando vita ad una gamma che incarna lo spirito della nostra terra. All’assaggio dei nostri aceti, si intraprende un viaggio nei sensi, attraverso i sapori, gli aromi e la perfetta semplicità di prodotti incredibilmente complessi. Non servono segreti” ha dichiarato Giacomo Ponti, CEO di Ponti.

Il nuovo Aceto di Vino Rosé

Nel corso dell’evento newyorchese, Ponti presenterà anche il nuovo Aceto di Vino Rosé: un prodotto caratterizzato da un sorprendente colore rosa brillante, simile ad un vino estivo. Un aceto dal tocco fresco, pensato per l’abbinamento con diverse tipologie di piatti, dal pranzo alla cena fino ai dessert, spritz e cocktail.