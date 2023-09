Sana, Maffini (Assobio): agevolare prezzi al consumatore abbassando iva sul bio e agire su costi certificazione

"Il momento storico è particolare, che ci impone di lavorare insieme, anelli di una unica catena. Se vogliamo rilanciare l'economia italiana in questo settore strategico dobbiamo riflettere sui dati emersi. Questo settore cresce in termine di produzione agricolae, ma c'è un calo delle vendite che non possiamo far finta di non vedere".

Così Nicoletta Maffini, presidente Assobio, in occasione dell'inaugurazione di Sana, salone del biologico, in corso a Bologna.

"Come Assobio abbiamo chiesto un incontro con il ministero per presentare le nostre istanze. Intanto il giusto prezzo agli agricoltori, assurdo che per alcuni prodotti non ci sia differenza rispetto alle produzioni tradizionali. Dobbiamo agevolare i prezzi al consumatore per rilanciare le vendite. Per esempio agendo sull'Iva per i prodotti biologici o sui costi di certificazioni, che vengono pagati più volte lungo la filiera. Serve un segnale, magari anche sul reddito d'imposta. Con le ricerche è stato evidenziato poi che alcuni consumatori non crede al biologico, parliamo del 6-7%: anche in questo senso serve un sistema di tracciabilità più efficace".