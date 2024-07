Ue, Aic: Congratulazioni Von der Leyen, avanti con il piano per l’agricoltura

"L'idea di un dialogo strutturale con il comparto e di un piano per l'agricoltura nel solco degli obiettivi previsti dal Green Deal va nella giusta direzione e auspichiamo che sia coltivato e rafforzato nel corso della legislatura" lo afferma Giuseppino Santoianni, presidente dell'Associazione Italiana Coltivatori. "Un'agenda verde pragmatica è quella che mette a disposizione gli investimenti necessari per finanziare i costi che gli agricoltori devono affrontare per un'agricoltura sostenibile. L'aspetto del nostro territorio cambia rapidamente - in Europa il 70% dei suoli è in condizioni di degrado - e ha bisogno di una strategia che presti particolare attenzione anche alle risorse necessarie per la sussistenza e la competitività degli agricoltori, a partire dalle reti idriche, in Europa esistono gravi squilibri tra nord e sud, con perdite di efficienza inferiori al 10% in Germania e Danimarca e superiori al 30% in paesi come Italia e Grecia - commenta Santoianni - Inoltre, condividiamo l'idea di un'Europa che si faccia carico di difendere il reddito agricolo nella filiera agroalimentare. Per questo chiediamo alle istituzioni comunitarie di promuovere una legge europea che regoli i rapporti tra produttori, trasformatori e distributori nelle filiera agricola sul modello francese. Nel fare gli auguri di buon lavoro alla presidente Von der Leyen per la sua conferma alla presidenza della Commissione, - conclude il Presidente Santoianni - ci auspichiamo che i punti del suo discorso di alto profilo possano trovare concreta realizzazione nell'ampia convergenza dimostrata con il voto di oggi".