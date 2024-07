Ue, Cerreto: auguri a von der Leyen. Voto contrario di FdI coerente, non rinunciamo a nostre posizioni

Roma - “Oggi è stata rieletta alla guida della commissione Ue Ursula von der Leyen alla quale facciamo tanti auguri, ma come FdI abbiamo votato contro in coerenza con ciò che sosteniamo da sempre. Per noi sarebbe stato infatti difficile unirci al centro sinistra e specialmente ai Verdi. Nel momento in cui si è palesato il voto dei Verdi abbiamo ritenuto che la posizione di FdI dovesse rimanere coerente coi margini che avevamo delineato.”

Così ad AGRICOLAE l’On. Marco Cerreto (FdI) in merito alla rielezione alla presidenza della commissione Ue di Ursula von der Leyen.

“Uno dei temi su cui abbiamo affrontato la von der Leyen erano proprio quelli del green deal e di cui avevamo criticato un certo tipo di atteggiamento che rafforzava in maniera troppo forte la sostenibilità ambientale a scapito degli altri due (sostenibilità economia e sociale ndr.)

L’appoggio dei Verdi rende FdI responsabile e quel cambiamento che auspicavamo nella maggioranza che deve sostenere il commissario non c’è stato. La scelta dunque è coerente, questo non significa che chiudiamo i rapporti, partecipiamo alla formazione della nuova Commissione Ue ma non rinunciamo alle nostre posizioni.”