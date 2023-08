Uva senza semi Almaverde Bio: sempre più richiesta in Italia e in Europa

Dolce, croccante, versatile e soprattutto bio, l’uva senza semi conquista i consumatori di tutta Europa per la facilità d’uso e la bontà. I produttori di uva senza semi Almaverde Bio hanno dato il via alla raccolta che parte da luglio con la varietà Sugraone e termina a ottobre con Autumn Crisp. L’uva viene coltivata dai soci produttori della Op Terra di Bari nell’areale pugliese nella zona di Noicattaro. La produzione quest’anno è di qualità straordinaria per sapore, colore, dimensione degli acini. L’uva, coltivata in modalità biologica viene confezionata e poi distribuita sui mercati nazionali e in Europa dove la richiesta è in progressiva crescita.

La produzione biologica dell'uva prevede l'utilizzo di tecniche di coltivazione che escludono l'uso di sostanze chimiche come pesticidi, erbicidi e fertilizzanti di sintesi facendo invece affidamento su metodi naturali di lotta contro le malattie e le infestazioni, come l'utilizzo di sostanze minerali e naturali, il controllo biologico degli insetti, la rotazione delle colture e la concimazione organica. Inoltre, nella produzione biologica dell'uva si privilegia la diversità genetica delle piante, la riduzione dell'impatto ambientale e il rispetto del ciclo naturale delle stagioni.

Le caratteristiche particolarmente apprezzate dell’uva da tavola senza semi sono, in primo luogo l’’assenza di semi, caratteristica che agevola il consumo anche da parte dei bambini. Le uve senza semi hanno un grado zuccherino elevato e costante e si conservano a lungo. Hanno la buccia sottile, di colore intenso e brillante, e da una polpa croccante e succosa. Il sapore è dolce e aromatico, con note di frutta fresca e una leggera acidità. Inoltre, le uve senza semi bio hanno un'elevata concentrazione di antiossidanti e vitamine come la vitamina C, la vitamina K e il folato che le rendono particolarmente salutari. Sono anche un’ottima fonte di acqua e fibre, che favoriscono la digestione e il benessere dell'organismo.

Un prodotto di grande qualità, quindi, grazie al bio, destinato a conquistare sempre più spazio negli acquisti dei consumatori grazie anche al valore aggiunto della garanzia offerta dall’Unione Europea attraverso la certificazione biologica.

Almaverde Bio, con il Progetto It’s Bio finanziato da Unione Europea e Aop Gruppo Vi.Va promuove i valori della produzione di qualità europea garantiti dalla certificazione biologica

It’s Bio è un progetto finanziato da Unione Europea e AOP Gruppo Vi.Va., con la partecipazione di Almaverde Bio, Apofruit, Codma OP, Ca’ Nova, Coop Sole, AOP La Mongolfiera, OrtoRomi e OP Terre di Bari.