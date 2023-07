Yoga Romagna limited edition, il succo della ripartenza

Tutto il gusto di una terra speciale grazie alle sue eccellenze produttive. È Yoga Romagna Limited Edition al gusto pesca nettarina, la novità destinata ai bar romagnoli e del territorio bolognese che Yoga mette in campo per celebrare il suo territorio di appartenenza, dove il marchio storico di Conserve Italia è nato nel 1946 e dove ancora oggi continua a realizzare i suoi succhi con la migliore frutta. Quella Romagna messa in ginocchio dalle alluvioni di maggio che hanno danneggiato anche i campi dei soci agricoltori del Gruppo cooperativo e gli stessi stabilimenti destinati alla produzione delle gamme Yoga; quella Romagna che però si è subito dimostrata pronta a rimboccarsi le maniche per rialzarsi e ripartire, com’è nella tradizione e nello spirito delle madri e dei padri di questa terra.

Realizzato nello stabilimento di Massa Lombarda (RA) con le pesche nettarine conferite dagli agricoltori del territorio, il succo Yoga Romagna Limited Edition con il 70% di frutta presenta in etichetta i simboli di questa terra: dalla caveja emblema della Romagna (rappresenta il perno per tenere fermo il giogo del carro trainato dagli animali) all’iconica piadina, dal binomio sdraio-ombrellone che raffigura la tradizione del turismo balneare fino alla coppia che balla il liscio e al motto “Tin bota” divenuto celebre nei giorni dell’alluvione.

“Con questa novità – sottolinea il direttore marketing horeca di Conserve Italia, Gabriele Angeli – Yoga celebra la sua Romagna in un momento così particolare, con una bottiglia da collezionare che racconta la forza degli abitanti di questa terra e i prodotti eccellenti che sa regalarci. È un inno alla ripartenza e alla valorizzazione delle eccellenze produttive romagnole”.

Il nuovo succo Yoga Romagna Limited Edition è stato presentato ieri sera davanti a migliaia di persone riunite in piazza Saffi a Forlì in occasione dell’ultimo concerto di Yoga Radio Bruno Estate, la rassegna musicale estiva della celebre emittente radiofonica. Sul palco è salito anche il direttore generale di Conserve Italia Pier Paolo Rosetti che ha consegnato un maxi-assegno al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini per simboleggiare il contributo di Yoga a sostegno delle famiglie e delle attività colpite dall’alluvione, contributo che andrà a raddoppiare la cifra donata da Radio Bruno anche grazie alla vendita delle magliette “Tin bota” avvenuta durante i quattro concerti.

“La nostra Azienda è stata pesantemente colpita dall’alluvione, sia nella sua base sociale agricola che in alcuni stabilimenti produttivi, oltre ai danni alle abitazioni dei collaboratori – ha sottolineato Rosetti –, ma grazie al contributo di tantissimi siamo riusciti a ripartire in tempi molto rapidi e adesso vogliamo celebrare la nostra terra con questo succo di frutta in edizione limitata e la donazione finalizzata a sostenere la ripartenza”.