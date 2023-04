Zootecnia, JBS Usa, Tim Schellpeper va via. Wesley Batista Filho nuovo CEO

Wesley Batista Filho, con oltre 13 anni di esperienza in azienda, assumerà il ruolo di CEO di JBS USA.

"Ringraziamo Tim per tutti i suoi contributi al successo di JBS USA durante il suo mandato", ha dichiarato Gilberto Tomazoni, CEO di JBS Global. "Tim è uscito dalla pensione per unirsi al nostro team, producendo risultati record come capo della nostra unità commerciale Fed Beef e gettando le basi per il nostro continuo successo come CEO. Gli auguriamo il meglio per il suo pensionamento".

Schellpeper è entrato in JBS USA nel 2017, ricoprendo dapprima il ruolo di Presidente della business unit JBS USA Fed Beef prima di diventare CEO di JBS USA. Veterano dell'industria delle proteine, Schellpeper ha ricoperto diverse cariche dirigenziali nel corso della sua illustre carriera.

"Voglio ringraziare JBS USA per l'opportunità di contribuire all'organizzazione negli ultimi sei anni", ha dichiarato Schellpeper. "Con questa riorganizzazione, colgo l'opportunità di tornare in pensione e di trascorrere più tempo con la mia famiglia. Considero la mia esperienza in JBS USA il coronamento della mia carriera. È stato un piacere lavorare al fianco degli uomini e delle donne di JBS USA. Ogni successo ottenuto durante il mio incarico è dovuto a loro".

Batista Filho ha iniziato la sua carriera in JBS nel 2011 e ha ricoperto diversi ruoli strategici, tra cui quello di Presidente di JBS Canada, Presidente della Divisione Fed Beef di JBS USA, CEO di Seara e CEO di JBS Brasile.

Informazioni su JBS USA

JBS USA è un'azienda alimentare leader a livello mondiale che fornisce prodotti alimentari diversificati e di alta qualità ai clienti di circa 100 Paesi nei sei continenti. Tra questi figurano prodotti a base di carne, pollame e frutti di mare, un portafoglio di marchi riconosciuti e alimenti innovativi di qualità superiore.