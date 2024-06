Cibo ultraprocessato, Oms: “industrie manipolano scienza a danno Salute e creano alleanze di facciata. In Ue 2,7 mln di morti anno”. IL REPORT

Quattro segmenti aziendali - tra cui gli alimenti ultra-processati - causano 19 milioni di morti all'anno a livello globale, ovvero il 34% di tutti i decessi. Nella sola regione europea, queste industrie sono responsabili, in tutto o in parte, di 2,7 milioni di morti all'anno uccidendo ogni giorno almeno 7000 persone solo in Europa. E lo fanno attraverso strategie di marketing mirate, ingannando i consumatori e facendo false affermazioni sui benefici dei loro prodotti o sulle loro credenziali ambientali. E attraverso ‘la manipolazione delle evidenze della ricerca’.

https://www.who.int/europe/news/item/12-06-2024-just-four-industries-cause-2.7-million-deaths-in-the-european-region-every-year

A mettere tutto nero su bianco è l'Organizzazione mondiale della Sanità in un Report presentato pochi giorni fa, il 12 giugno, dal titolo “Commercial determinants of noncommunicable diseases in the WHO European Region” nel quale si legge come "le ricerche sponsorizzate dalle aziende alimentari danno quasi invariabilmente risultati favorevoli allo sponsor anche quando ricerche finanziate in modo indipendente dimostrano il contrario".

Mentre il Gruppo di lavoro (con la maggior parte di tutti gli esponenti del mondo delle ricerca e del settore agroalimentare) coordinato dal Direttore di Centro CREA Alimenti e Nutrizione, Emanuele Marconi - incaricato come Consigliere dal neo Presidente C.L.A.N. Paolo Mascarino, attuale presidente di Federalimentare - lavorava al Position Paper per "eliminare il termine ultraprocessato" dalla dialettica politica della Salute (che sta prendendo il sopravvento, si leggeva in un documento interno) in quanto termine percepito con accezione negativa dai consumatori anche - messo nero su bianco - "sollecitando Oms e Fao a non utilizzare il termine ultraprocessato nella predisposizione delle politiche della salute pubblica", l'Oms lavorava a un documento per evidenziare quanto pericolosa fosse l'invasione delle multinazionali per piegare la scienza a loro favore.

VERBALE CIBI ULTRAPROCESSATI

POSITION PAPER CLAN

Scrive l'Oms: "La manipolazione delle evidenze della ricerca comporta anche la promozione di concetti e criteri scientifici fuorvianti con l'obiettivo di minare la scienza e il processo decisionale".

Un rapporto pionieristico dell'OMS illustra chiaramente come specifiche e potenti industrie siano alla base di malattie e mortalità prematura in Europa e in Asia centrale, anche interferendo e influenzando gli sforzi di prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili (MNT), come le malattie cardiovascolari, i tumori e il diabete, e dei loro fattori di rischio, tra cui il tabacco, l'alcol, le diete non salutari e l'obesità.

Il rapporto invita i governi a implementare meccanismi per identificare i conflitti di interesse e proteggere le politiche pubbliche dalle interferenze dell'industria.

Il vice primo ministro belga e ministro degli Affari sociali e della Sanità pubblica, Frank Vandenbroucke, ha lanciato il rapporto in collaborazione con il Forum europeo dell'OMS sui determinanti commerciali delle MNT, ospitato dal Servizio pubblico federale (FPS) Salute, sicurezza della catena alimentare e ambiente.

Il nuovo rapporto “Commercial determinants of noncommunicable diseases in the WHO European Region” (determinanti commerciali delle malattie non trasmissibili nella regione europea dell'OMS) fa luce "sull'ampia gamma di tattiche utilizzate dalle industrie per massimizzare i profitti e minare la salute pubblica".

https://www.who.int/europe/news/item/12-06-2024-just-four-industries-cause-2.7-million-deaths-in-the-european-region-every-year

Queste pratiche alimentano le disuguaglianze e i tassi di cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie croniche e diabete e creano un ostacolo importante alle politiche di prevenzione. Il rapporto identifica le azioni per i governi, il mondo accademico e la società civile per ridurre l'influenza sproporzionata del settore commerciale nella sfera delle politiche sanitarie.

Secondo l'Oms sono quattro i "Big" che causano la mortalità tra i cittadini. Tabacco, alimenti ultra-processati, combustibili fossili e alcol causano 19 milioni di morti all'anno a livello globale, ovvero il 34% di tutti i decessi. Nella sola regione europea, queste industrie sono responsabili, in tutto o in parte, di 2,7 milioni di morti all'anno. Il rapporto spiega come il consolidamento di questi settori industriali e di altri, in un piccolo numero di potenti corporazioni transnazionali, abbia permesso loro di esercitare un potere significativo sui contesti politici e legali in cui operano e di ostacolare le normative di interesse pubblico che potrebbero incidere sui loro margini di profitto.

“Quattro industrie uccidono ogni giorno almeno 7000 persone nella nostra regione. Le stesse grandi entità commerciali bloccano la regolamentazione che proteggerebbe il pubblico da prodotti e marketing dannosi e proteggerebbe la politica sanitaria dall'interferenza dell'industria", ha dichiarato Hans Henri P. Kluge, Direttore Regionale dell'OMS per l'Europa.

“Le tattiche dell'industria includono lo sfruttamento di persone vulnerabili attraverso strategie di marketing mirate, ingannando i consumatori e facendo false affermazioni sui benefici dei loro prodotti o sulle loro credenziali ambientali. Queste tattiche minacciano le conquiste della salute pubblica del secolo scorso e impediscono ai Paesi di raggiungere i loro obiettivi sanitari. L'OMS/Europa collaborerà con i responsabili politici per rafforzare le tattiche di protezione e riduzione dell'influenza dannosa dell'industria. Oggi forniamo prove inconfutabili di pratiche e prodotti commerciali dannosi e diciamo: le persone devono avere la precedenza sul profitto, sempre”.

IL MANUALE DELL'INDUSTRIA:

Il rapporto mostra chiaramente come gli attori commerciali di diversi settori, tra cui i combustibili fossili, il tabacco, l'alcol, gli alimenti e la carne, si impegnino in pratiche quasi identiche per plasmare gli ambienti strutturali, politici e informativi. I loro obiettivi principali sono la generazione di profitti, la massimizzazione delle vendite dei prodotti e la promozione dei consumi. Le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici, a loro modo, si impegnano a plasmare le politiche pubbliche per favorire i loro prodotti e i loro profitti. A tal fine, la grande industria spende ingenti risorse per opporsi alla regolamentazione di interesse pubblico, per plasmare le prove scientifiche e il discorso pubblico e per esternalizzare il costo dei danni che causano sulle persone e sull'ambiente, alimentando così il peso delle MNT.

Questo insieme di tattiche, definito collettivamente “libro dei giochi dell'industria”, è progettato per influenzare interi sistemi - sanitario, politico, economico e mediatico - a favore dei propri interessi, provocando danni sanitari e sociali significativi. Ad oggi, le azioni dei singoli governi e delle organizzazioni intergovernative non sono state sufficienti a prevenire o limitare queste pratiche commerciali dannose.

TATTICHE INGANNEVOLI

Il rapporto presenta una serie di casi di studio che illustrano l'ampiezza e la profondità dell'influenza delle imprese sulle politiche pubbliche e sul processo decisionale, con un impatto su tutti i settori della vita delle persone.

Descrive come la “grande industria” utilizzi metodi palesi e occulti per ritardare, scoraggiare e bloccare le politiche sulle MNT, come le misure di controllo del tabacco e l'etichettatura sanitaria e nutrizionale obbligatoria per i prodotti alimentari e alcolici. Oltre alle tattiche per far deragliare le politiche di tutela della salute, il rapporto documenta alcune delle pratiche dannose dell'industria per la gestione delle malattie, come l'iniqua determinazione dei prezzi e la disponibilità dei farmaci antitumorali e la promozione di test di screening non basati sull'evidenza e non regolamentati. Le strategie comuni del “libro dei giochi” dell'industria includono tutto, dalle attività di lobbying politico e dalla diffusione di disinformazione nei media, alle pratiche finanziarie dannose e alle strategie di marketing mirate dirette ai bambini e ai giovani.

L'incapacità di regolamentare le pratiche dannose dell'industria ha permesso al potere e all'influenza commerciale di crescere mentre la ricchezza e il potere pubblico sono diminuiti, perpetuando i danni alla salute determinati dall'industria e in particolare l'onere delle MNT, che rappresentano il 90% dei decessi nella regione europea.

“Dobbiamo davvero ripensarci”, ha dichiarato il Ministro Vandenbroucke. “Per troppo tempo abbiamo considerato i fattori di rischio come legati principalmente a scelte individuali. Dobbiamo riformulare il problema come un problema sistemico, in cui la politica deve contrastare gli 'ambienti di iperconsumo', limitare il marketing e fermare le interferenze nel processo decisionale.”

“I nostri sforzi attuali sono ancora insufficienti per regolamentare le pratiche dannose per la salute degli attori commerciali, in particolare quelle delle industrie che danneggiano la salute. Esorto tutti i parlamentari e i responsabili politici europei appena eletti a riconoscere la portata di questo problema e l'impatto di vasta portata che le pratiche dell'industria hanno sulla salute pubblica e sui nostri processi democratici”.

Il rapporto è un invito all'azione per i 53 Stati membri della regione europea, affinché affrontino la grave minaccia delle MNT contrastando l'influenza commerciale a tutti i livelli - individuale, ambientale, delle politiche pubbliche e dei sistemi politico-economici - e applicando normative più severe in una serie di settori, tra cui:

commercializzazione di prodotti dannosi per la salute

pratiche monopolistiche

trasparenza, lobbismo, finanziamenti e conflitti di interesse

tassazione delle multinazionali

sicurezza del lavoro e condizioni di lavoro

sfruttamento delle popolazioni vulnerabili durante le crisi

finanziamenti e sostegno alle organizzazioni della società civile per garantirne l'indipendenza.

Inoltre, il rapporto raccomanda la necessità che gli accordi commerciali diano priorità alla salute pubblica e che le leggi economiche siano interpretate in modo più rigoroso e orientato alla salute, per garantire che la salute pubblica non continui a essere penalizzata da misure economiche ristrette e obsolete.

Intervenendo nel corso della presentazione del rapporto, la dott.ssa Gauden Galea, Consigliere strategico del Direttore regionale per le malattie non trasmissibili e l'innovazione dell' Ufficio OMS per l'Europa, ha dichiarato come: “le pratiche insidiose delle potenti industrie non sono apparse da un giorno all'altro e non scompariranno facilmente. Si tratta di uno sforzo a lungo termine che richiede innanzitutto la volontà politica".

La serie di casi di studio contenuti nel rapporto mostra la portata dell'interferenza dell'industria che si sta verificando in Europa e come gli attuali meccanismi di prevenzione delle MNT siano del tutto inadeguati allo scopo. I Paesi dovranno riferire sui loro progressi in occasione dell'incontro ad alto livello delle Nazioni Unite sulle MNT che si terrà nel settembre 2025, e il tempo stringe. "Sarà necessario l'impegno di tutti noi - Stati membri, società civile, mondo accademico e organizzazioni internazionali - per dare una scossa alle politiche pubbliche e proteggere le generazioni future dalle malattie croniche prevenibili”, prosegue Galea.

A pagina 33 del Rapporto si legge come "il potere di mercato spesso si traduce anche in potere politico. Un'illustrazione recente di questo aspetto in relazione al settore della carne è il successo dell'attività di lobbying relativa alla strategia Farm to Fork dell'UE, lanciata nel 2020. Parte della Politica Agricola Comune (PAC) dell'UE 2023-2027 e al centro del Green Deal europeo, l'obiettivo della strategia è quello di rendere più equo il sistema alimentare dell'UE, più sano e più sostenibile. Il passaggio a una dieta più vegetale - scrive sempre il Rapporto - con meno carne rossa e lavorata e più frutta e verdura, ridurrà non solo i rischi per la vita, ma anche i rischi di malattie potenzialmente letali, ma anche l'impatto ambientale del sistema alimentare.

"Finanziare ricerche favorevoli all'industria è un modo per costruire la fiducia e contribuire a creare una base di prove di sostegno". Per questo motivo Marion Nestle, ricercatrice di Food Politics, ha affermato che le aziende produttrici di alimenti e bevande non dovrebbero finanziare gli scienziati “perché le ricerche sponsorizzate dalle aziende alimentari danno quasi invariabilmente risultati favorevoli allo sponsor”.

E i gruppi industriali "sono abili nel nascondere i loro messaggi dietro gruppi di facciata (“astroturfing”), gruppi comunitari e associazioni di beneficenza (“charity-washing”)", spiega ancora la ricercatrice all'interno del rapporto Oms.

I loro sforzi per influenzare le politiche vanno ben oltre e sono più vari, nascosti, sfumati e sofisticati di quelli di molti attori della sanità pubblica.

L'intera gamma dei loro approcci, sia a breve che a lungo termine, è descritta come “pratiche volte a garantire trattamento preferenziale e/o prevenire, modellare, aggirare o minare le politiche pubbliche in modo da favorire gli interessi delle imprese”.

Queste “strategie non di mercato” sono concepite per integrare e sostenere le “strategie di mercato” delle imprese per promuovere prodotti e stimolare le vendite, cercando di creare ambienti normativi favorevoli plasmando le politiche e i processi decisionali nel loro interesse.

"Questo avviene - si legge ancora nel Rapporto Oms - attraverso la partecipazione a varie fasi e in diverse sedi, durante l'intero processo politico - partecipando a riunioni, rispondendo a consultazioni e partecipando a gruppi consultivi di esperti - attraverso la promozione di auto- e co-guida volontaria.

"Documenti interni dell'industria dimostrano che le aziende del tabacco hanno usato questa strategia per rendere più difficile ai governi l'approvazione di politiche di salute pubblica", si legge ancora.

"La manipolazione delle evidenze della ricerca comporta anche la promozione di concetti e criteri scientifici fuorvianti con l'obiettivo di minare la scienza e il processo decisionale. Questa manipolazione a volte comporta l'uso di concetti scientifici legittimi e di criteri statistici o epidemiologici.

A pagina 59 del Rapporto si legge: "la scienza e la pseudoscienza possono essere utilizzate in diversi modi. Le industrie possono influenzare la produzione della scienza, in particolare quella che soddisfa le proprie esigenze e che mina la politica e la pratica della salute pubblica.

Ad esempio, la scienza può nascondere le prove dei danni causati da prodotti o pratiche commerciali. Possono farlo finanziando particolari tipi di ricerca favorevoli all'industria".

E ancora, a pag 73 si legge come "la creazione di organizzazioni scientifiche finanziate dall'industria che manipolano le prove, oltre a sembrare di fare del bene, è un vantaggio per le industrie".

Quando le industrie costruiscono alleanze e sostegno da parte di scienziati, ONG e comunità, riducono il numero di potenziali alleati con cui possono lavorare altri attivisti e ONG che cercano di mobilitare e contrastare gli interessi dell'industria, in un certo senso, riducendo le risorse civiche per la comunità degli attivisti.

"Sebbene questo si riferisca al contesto dell'industria alimentare e alle pratiche di aziende come Nestle, si applica anche ad altri settori".

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica intergralmente il REPORT dell'OMS in formato PDF:

“Commercial determinants of noncommunicable diseases in the WHO European Region”

Per saperne di più:

Era già stato scritto: